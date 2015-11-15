النيابة تصرف نقيب محامى الجيزة بعد سماع أقواله فى "رشوة مدينة المحامين"

استمعت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة لأقوال نقيب محامى الجيزة محمود الداخلى بالقضية المتهم فيها عدد من مسئولى شركة شهيرة بعرض رشوة على أحد مسئولى النقابة مقابل تقديم تسهيلات لهم أثناء تنفيذ مشروع "مدينة المحامين" بـ6 كتوبر، وقررت صرفه من سراياها.

وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من المحامين المؤيدين لـ"الداخلى"، والذين حرصوا على عدم تغطية الواقعة إعلاميًا ودخلوا فى مشادات مع صحفيين، هدد فيها محامى بالتعدى عليهم بالضرب إذا ما صوروا نقيب محامى الجيزة أو أى من الحاضرين معه، وكادت الأمور تتطور إلى حد التشابك بالأيدى لولا تدخل أعضاء النيابة العامة الذين هدأوا الأمور.

كانت مباحث الأموال العامة ألقت القبض على رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات الشهيرة، والمستشار الإعلامى للشركة، لتقديمهما رشوة إلى أحد مسؤلى نقابة المحامين بقيمة 2 مليون جنيه و5 شقق بالمدينة، للحصول على تسهيلات فى عقد إسناد المدينة السكنية للمحامين وخطاب الضمان إلى الشركة.