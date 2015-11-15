"تخطيط مرور الجيزة" تشرح طريقة تعامل المعاقين مع إشارة المشاة

أكد العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث لمرور الجيزة، أن الإدارة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، قامت بتركيب إشارة إلكترونية لعبور المشاة بشارع النيل تحوى جهازًا باللمس يضغط المواطنون عليه فتتوقف السيارات لحين عبورهم فى تجربة هى الأولى من نوعها بمصر.

وأضاف مدير إدارة التخطيط والبحوث، أن عابرى الطريق بمجرد الضغط على الزر المخصص أسفل الإشارة يوقفون حركة المرور إلكترونيًا لحين عبور آخر مواطن منهم دون تدخل أى عنصر بشرى لإيقاف السيارات.

وأضاف العقيد وائل طاهر أن الإشارة يوجد جهاز ملصق به زر باللمس بمجرد الضغط عليه يضاء الضوء الأحمر فتتوقف السيارات ويعبر المتواجدون الطريق، لمدة 45 ثانية، كما يوجد بها خاصية لمساعدة المكفوف بمجرد الضغط عليها تقف السيارات ويعبر الشارع.

وأشار طاهر إلى أن الإشارة توجد بها خاصية لمنع التلاعب بالزر، حيث لا يستجيب للضغط مرة ثانية إلا بعد مرور 90 ثانية على أول ضغط لإعطاء الفرصة لمرور المركبات وفى حال نجاح التجربة سيتم تعميمها بكافة تقاطعات ومحاور وميادين المحافظة ذات الكثافات العالية.

واستطرد مدير التخطيط: الإشارة الإلكترونية موصلة بجهاز تحكم للإشارات فالضوء الأخضر للمشاة أو الأحمر لإيقاف السيارات بدون الاعتماد على أى عنصر بشرى، موضحا أن الإشارة تساعد المعاقين سمعيا فبمجرد الضغط على الزر تعطى له ضوء أخضر للعبور أما عن المكفوفين فيوجد لهم جهاز صوتى بمجرد الضغط عليه يعطى صوت "انتظر" وقبل أن يعطى أخضر ويصدر صوت "اعبر".

وعن سبب اختيار تركيب الإشارة أمام فندق الفور سيزون قال العقيد طاهر: لأن هناك كثافات عالية من المواطنين يريدون عبور الشارع أثناء الدخول الخروج من حديقة الحيوان وخروج المواطنين من الفندق فضلا عن وجود درجة عالية من الكثافات المرورية للسيارات، موضحا أن الإشارة تحترم آدمية المواطنين وحققت نجاحا بكفاءة عالية والإدارة تنتهج كافة السبل الحديثة فى تطوير المنظومة داخل الإدارة لتساير التطور التكنولوجى للعصر.