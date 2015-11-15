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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 16/11/2015

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حظك اليوم برج الحوت الإثنين 16/11/2015 حظك اليوم برج الحوت الإثنين 16/11/2015

لبرج الحوت:
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مهنيًا: استجمع قوتك اليوم وحاول التخلى عن الكسل الذى تشعر به فربما تتلقى النقد من الرؤساء بسبب التأخر فى تسليم المهام القديمة.
>عاطفيًا: تحتاج اليوم إلى التقرب من الحبيب والبعد عن إثارة المشكلات، هذا الأمر سيعيد الاستقرار والهدوء إلى العلاقة، وسوف تكون الأمور والأحوال جيدة.
>صحيًا: حاول أن تحصل على الاسترخاء فهو الطريق الوحيد للتخلص من الضغوط التى تؤثر عليك وعلى أدائك للمهام.
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توقعات علماء الفلك:


>تقول عالمة الفلك ماجى فرح سوف تحدث بعض الأمور التى تحتاج إلى التدخل الحكيم منك، فقد يكون بعض الأصدقاء لديهم مجموعة من المشكلات، فلا تبخل عليهم بالمساعدة واثبت لهم أنك على قدر من العلم والثقافة.

وتشير ماجى فرح إلى أنك تحاول الاقتراب من الشريك من خلال البحث عن الأعمال التى يسعد بها، وتحاول أن تقوم بها من أجل الحصول على الرضا منه.

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مصر 365

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