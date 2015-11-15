حظك اليوم برج الميزان الإثنين 16/11/2015

حظك اليوم لبرج الميزان:

>مهنيًا: احرص على الحذر فى التعامل مع الزملاء أثناء العمل واحذر اليوم من المبالغة فى إعطاء الثقة للآخرين، قد تنتابك الحيرة اليوم فى اتخاذ بعض القرارات فحاول الاسترخاء والتركيز فى اتخاذ المناسب منها.

عاطفيًا: اعلم أن الصراحة هى الطريق الأمثل لاستقرار العلاقة العاطفية، فاحرص اليوم على مصارحة الحبيب بكل ما يزعجك منه حتى يعمل على إصلاحه.

صحيًا: تحتاج إلى الراحة لتشعر بالتحسن، فقد تشعر اليوم بالآلام الشديدة التى تشعرك بالانزعاج، والتى تسببت نتيجة المجهود الشاق الذى قمت به اليوم.

توقعات علماء الفلك:

>قد ترغب فى الانعزال عن الآخرين للوصول إلى حل إحدى المشكلات الخاصة بحياتك الشخصية، ولكى تصل إلى القرار الأكيد لاختيار الطريق الذى ستسلكه فى الفترة المقبل، ولذلك عليك الانتباه إلى ذلك القرار لأنه حتمًا سيؤثر على حالتك المادية.