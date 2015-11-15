أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان الإثنين 16/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 16/11/2015 حظك اليوم برج الميزان الإثنين 16/11/2015

لبرج الميزان:


>مهنيًا: احرص على الحذر فى التعامل مع الزملاء أثناء العمل واحذر اليوم من المبالغة فى إعطاء الثقة للآخرين، قد تنتابك الحيرة اليوم فى اتخاذ بعض القرارات فحاول الاسترخاء والتركيز فى اتخاذ المناسب منها.

عاطفيًا: اعلم أن الصراحة هى الطريق الأمثل لاستقرار العلاقة العاطفية، فاحرص اليوم على مصارحة الحبيب بكل ما يزعجك منه حتى يعمل على إصلاحه.

صحيًا: تحتاج إلى الراحة لتشعر بالتحسن، فقد تشعر اليوم بالآلام الشديدة التى تشعرك بالانزعاج، والتى تسببت نتيجة المجهود الشاق الذى قمت به اليوم.

توقعات علماء الفلك:


>قد ترغب فى الانعزال عن الآخرين للوصول إلى حل إحدى المشكلات الخاصة بحياتك الشخصية، ولكى تصل إلى القرار الأكيد لاختيار الطريق الذى ستسلكه فى الفترة المقبل، ولذلك عليك الانتباه إلى ذلك القرار لأنه حتمًا سيؤثر على حالتك المادية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى