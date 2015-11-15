حظك اليوم برج الحمل الإثنين 16/11/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:
>مهنيًا: سيحدث تغييرًا إيجابيًا فى حياتك المهنية، قد تواجه اليوم بعض الأمور المفاجئة فى العمل ما يعود بالنفع على حياتك العامة.
>عاطفيًا: حاول الفصل بين مشكلاتك المهنية التى تؤثر على حالتك المزاجية مع الشريك فهذا الأمر قد يزيد من التوتر، أفصل بين الأمرين لتجنب سوء الأحوال مع الحبيب.
>صحيًا: حاول الهدوء وتجنب الانفعال الزائد حتى لا تسوء حالتك الصحية فقد تعانى اليوم من العصبية التى تؤثر على حالتك المزاجية وثؤثر على أدائك للمهام فى العمل.
>
توقعات علماء الفلك:
>تنصحك ماجى فرح أن تهتم بالحالة العاطفية مع الشريك وتظهر له الحب الكامن بداخلك حتى يتأكد من صدق مشاعرك ويبادلك نفش المشاعر الرقيقة.
>وتضيف أنك ستشعر خلال اليوم أنك تلعب دورًا مهمًا فى حياة الأشخاص المحيطين بك فحاول أن تستغل وضعك اليوم فى تقديم العون والمساعدة لهم.
>
موضوعات متعلقة
'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });
إعلان - Ads إعلان - Ads