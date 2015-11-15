حظك اليوم برج الحمل الإثنين 16/11/2015

حظك اليوم لبرج الحمل:

توقعات علماء الفلك:



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>مهنيًا: سيحدث تغييرًا إيجابيًا فى حياتك المهنية، قد تواجه اليوم بعض الأمور المفاجئة فى العمل ما يعود بالنفع على حياتك العامة.>عاطفيًا: حاول الفصل بين مشكلاتك المهنية التى تؤثر على حالتك المزاجية مع الشريك فهذا الأمر قد يزيد من التوتر، أفصل بين الأمرين لتجنب سوء الأحوال مع الحبيب.>صحيًا: حاول الهدوء وتجنب الانفعال الزائد حتى لا تسوء حالتك الصحية فقد تعانى اليوم من العصبية التى تؤثر على حالتك المزاجية وثؤثر على أدائك للمهام فى العمل.>تنصحك ماجى فرح أن تهتم بالحالة العاطفية مع الشريك وتظهر له الحب الكامن بداخلك حتى يتأكد من صدق مشاعرك ويبادلك نفش المشاعر الرقيقة.>وتضيف أنك ستشعر خلال اليوم أنك تلعب دورًا مهمًا فى حياة الأشخاص المحيطين بك فحاول أن تستغل وضعك اليوم فى تقديم العون والمساعدة لهم.

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