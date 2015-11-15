حظك اليوم برج القوس الإثنين 16/11/2015

حظك اليوم لبرج القوس:

>مهنيًا: دائمًا ما تحاول التركيز للوصول إلى أعلى معدلات النجاح، فأنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، لهذا لا تدع الأحداث السيئة التى تحدث من حولك تؤثر على أدائك للمهام.

عاطفيًا: تصاب حياتك العاطفية مع الحبيب بمرض الروتين ولكنها مستقرة،، فعليك أن تحاول التخلص من هذه الروتين بابتكار بعض الأفكار الخارجة عن المألوف.

صحيًا: حاول زيارة الطبيب للحصول على المعلومات الدقيقة بخصوص حالتك الصحية، فقد تكون حالة التعب التى تشعر بها مؤخرًا السبب فيها أمر صحي، ليس مجرد الشعور بالتعب والإرهاق.

توقعات علماء الفلك:

>لابد أن تبدأ بالتفكير فى أحد المشروعات الجديدة مع الأصدقاء، لتوفير المال واستثماره فى تكبير وتوسيع النشاط المهنى، واستفد من كل الفرص المطروحة أمامك وحاول استغلال العلاقات الشخصية بينك وبين كبار الشخصيات للوصول إلى النجاح، وعلى الصعيد الصحى علبك الموازنة بين بذل الجهد فى العمل وأخذ قسط كافٍ من الراحة فى المنزل حتى لا تتعرض للمرض الشديد.