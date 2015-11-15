أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 16/11/2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 16/11/2015 حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 16/11/2015

لبرج الجوزاء:


>مهنيًا: احرص على استخدام أسلوب المواجهة والتحدى فى مجال العمل المهنى لتحفيز الزملاء على إنجاز أعمالهم بطريقة جديدة وبنوع من النشاط والحيوية.
>عاطفيًا: ابتعد عن الأخطاء التى تسبب له الانزعاج وحاول أن تتغاضى عن التصرفات التى تعكر صفو العلاقة مع الشريك، واحرص على الاقتراب منه وتوضيح الأمور له حتى تتحسن أحوالكما
>صحيًا: أنت اليوم فى حاجة إلى الراحة النفسية والابتعاد عن الضغوط التى تؤثر بالشكل السلبى على حالتك الصحية.
>

توقعات علماء الفلك:


>ترى خبيرة الأبراج الفلكية ماجى فرح أن مولود ربما قد يكتشف فى ذاته بعض المواهب التى ظهرت فجأة فى موقف معين ولم يكن يعرف بها من قبل، وتنصحه بالاهتمام بتلك المواهب والعمل على تنميتها واستغلالها فى التقدم والنجاح.

>

 

موضوعات متعلقة

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى