حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 16/11/2015

حظك اليوم لبرج الجوزاء:
>مهنيًا: احرص على استخدام أسلوب المواجهة والتحدى فى مجال العمل المهنى لتحفيز الزملاء على إنجاز أعمالهم بطريقة جديدة وبنوع من النشاط والحيوية.
>عاطفيًا: ابتعد عن الأخطاء التى تسبب له الانزعاج وحاول أن تتغاضى عن التصرفات التى تعكر صفو العلاقة مع الشريك، واحرص على الاقتراب منه وتوضيح الأمور له حتى تتحسن أحوالكما
>صحيًا: أنت اليوم فى حاجة إلى الراحة النفسية والابتعاد عن الضغوط التى تؤثر بالشكل السلبى على حالتك الصحية.
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توقعات علماء الفلك:
>ترى خبيرة الأبراج الفلكية ماجى فرح أن مولود برج الجوزاء ربما قد يكتشف فى ذاته بعض المواهب التى ظهرت فجأة فى موقف معين ولم يكن يعرف بها من قبل، وتنصحه بالاهتمام بتلك المواهب والعمل على تنميتها واستغلالها فى التقدم والنجاح.
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