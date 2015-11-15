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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 16/11/2015

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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 16/11/2015 حظك اليوم برج العقرب الإثنين 16/11/2015

لبرج العقرب:


>مهنيًا: تعامل مع الأزمات التى تواجهها فى العمل بشىء من الحكمة والعقل، وحاول أن تكون أكثر هدوءًا اليوم حتى تتمكن من تجاوزها بدون احتياج مساعدة أحد من الزملاء.

عاطفيًا: عليك أن تحاول استعادة علاقتك مع الحبيب من أجل إكمال المشوار الذى بدأتماه وذلك المفارقة التى تمت بينكما نتيجة المشكلات التى وقعت بينكما.

صحياً: حاول أن تخلص من وزنك الزائد، لا تهمل فى اتباع نظام غذائى حتى تصل إلى اللياقة البدنية المطلوبة، ولهذا عليك أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، فقد يساعدك على التخلص من وزنك الزائد الذى تبحث عنه.

توقعات علماء الفلك:


>هناك خبر سعيد فى الطريق إليك، ربما يصلك هذا الخبر عن طريق الرسائل البريدية أو الهاتف المحمول، وسوف تسعد كثيرًا بهذا الخبر الذى يأتيك من أحد الأقارب الموجودين بالخارج ويخص أمرًا مهمًا بالحياة العائلية، فاستعد!
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