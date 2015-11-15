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حظك اليوم برج الثور الإثنين 16/11/2015

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حظك اليوم برج الثور الإثنين 16/11/2015 حظك اليوم برج الثور الإثنين 16/11/2015
 

لبرج الثور:


>مهنيًا: إذا واجهتك ظروفًا سيئة فى مجال العمل لا تتردد فى طلب المساعدة من الآخرين، وتحلى بالتفاؤل حتى تتمكن من مواجهة تلك الظروف وتخطيها فى آخر اليوم.
>عاطفياً: ابحث عن أجمل ما فى العلاقة حتى تسعد بالحياة العاطفية المستقرة وحاول ألا تضيع وقتك فى الانتظار حتى تعبر عن الشعور الكامن بداخلك تجاه الحبيب.
>صحياً: ربما تكون حالتك الصحية مستقرة ولكن إذا كنت من المدخنين فحاول الابتعاد ولو قليلا حتى لا تسوء حالتك الصحية وتصاب بالأمراض الخطيرة.
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توقعات علماء الفلك:


>سوف تحصل اليوم على بعض المعلومات المهمة من الكتب ومن الأفلام الوثائقية التى تتعلق بالتاريخ والفلسفة قد تحفزك على الاهتمام بموضوع معين ذو فكرة جديدة للاستفادة منه فى العمل، وتشير ماجى فرح إلى زيادة اهتمامك بهذا الموضوع تجعلك تبدأ فى استعارة المزيد من الكتب الموجودة فى المكتبات العامة للبحث المكثف فى هذا الأمر.

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مصر 365

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