حظك اليوم برج السرطان الإثنين 16/11/2015

حظك اليوم لبرج السرطان:

>مهنيًا: تحتاج اليوم إلى العمل بجد والانعزال عن الآخرين حتى تتمكن من إنجاز المزيد من المهام الصعبة التى كلفك بها مديرك فى مجال العمل، هذا الأمر يضاف إلى نجاحاتك المعهودة.

عاطفيًا: تتمكن اليوم من إيجاد الحلول للمشكلات التى تواجهك فى الحياة العاطفية، هذا يجعل الأمور فى صالحك وتمتلك بها السيطرة على العلاقة بينك وبين الشريك.

صحيًا: نتيجة حالة الهدوء التى تعرضت لها فى الفترة الأخيرة سوف تشهد اليوم تحسنًا ملحوظًا فى حالتك الصحية، وهذا الأمر يساعد على رفع معنويات بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك:

>تقول عالمة الأبراج الفلكية ماجى فرح أنت ممن يفضلون الحفاظ على أسرارهم لأقصى درجة، فإنك تتميز بعدم الرغبة فى التحدث عن نفسك أمام الآخرين خاصة الحديث عن أهدافك وطموحاتك.>وتنصحك أن تعمل على تحديد المهام التى سوف تقوم بها اليوم حتى تتمكن من إنجازها على مدار اليوم وتتجنب الشعور بالارتباك فى نهاية اليوم.