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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 16/11/2015

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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 16/11/2015 حظك اليوم برج الدلو الإثنين 16/11/2015

لبرج الدلو:


>مهنيًا: ربما تحصل على الدعم من بعض الأصدقاء ليساعدك على تحقيق الأهداف المؤجلة، كما انك تحتاج إلى التركيز والابتعاد عم الأمور المزعجة التى تسبب لك الانشغال عن العمل.

عاطفيًا: ولا تسمح للظروف المحيطة بكما بالتدخل بينكما وتمسك بالحبيب ولا تتخلى عنه مهما حدث، واحذر من الظن والشكوك فإنهما يساعدان على تدمير العلاقة بين الحبيبين وإنهائها للأبد.

صحيًا: احرص على المحافظة على الهدوء والاستقرار وابتعد اليوم عن كل الأشياء التى تسبب لك الانزعاج، حتى تتمكن من مواصلة تحسن حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:


>تشير ماجى فرح، خبيرة الأبراج إلى أنك سوف تتمكن من تجاوز الخلاف الذى حدث مؤخرًا بينك وبين الشريك وتستطيع استعادة السيطرة على الأمور التى تعمل على توثيق علاقتك به، فلا تسمح لأحد بالتدخل بينك وبين الشريك.

وتشير إلى أنك اليوم قد تتجه إلى دراسة بعض الموضوعات التى تتحدث عن علم النفس فقد تساعده فى اكتشاف بعض الحقائق الجديدة.

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مصر 365

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