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حظك اليوم برج الأسد الإثنين 16/11/2015

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حظك اليوم برج الأسد الإثنين 16/11/2015 حظك اليوم برج الأسد الإثنين 16/11/2015

لبرج الأسد:

مهنيًا: حاول اكتساب المهارات الجديدة من خلال التعامل مع ذوى الخبرة فى مجال العمل، فعلى الرغم من أنك ستواجه الكثير من العقبات اليوم فى مجال العمل إلا أنها لن تؤثر على تعاملاتك مع الزملاء.
>عاطفيًا: هناك بعض العقبات البسيطة التى تحتاج إلى الحكمة والتأنى فى التفكير لكى تتمكن من تجاوزها والحفاظ على استقرار العلاقة، ولكن لا تقلق سوف تتمتع اليوم بالاستقرار فى الأحوال العاطفية.
>صحيًا: قد تشعر اليوم ببعض الآلام فى الرقبة نتيجة الجهد الذى تعرضت له، تحتاج إلى التدليك والراحة وسوف تتحسن صحتك وتصبح فى أفضل حال.

توقعات علماء الفلك:

تحتاج إلى البحث عن الطرق والوسائل المختلفة للتطوير من ذاتك وتحسين مستوى حياتك العامة، حيث تقول عالمة الفلك ماجى فرح انك تحاول الهروب من الواقع المحيط بك، وتضيف لا تترك الفشل تمكن من السيطرة عليك وحاول أن تتمكن من الوصول إلى النجاح الباهر الذى يكلل مجهوداتك التى بذلتها خلال الفترة الماضية.

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مصر 365

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