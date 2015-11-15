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القوات العراقية تعتقل القاضى الشرعى بداعش فى منطقة "العلم" بصلاح الدين

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القوات العراقية تعتقل القاضى الشرعى بداعش فى منطقة "العلم" بصلاح الدين القوات العراقية تعتقل القاضى الشرعى بداعش فى منطقة "العلم" بصلاح الدين

تمكنت القوات العراقية من إلقاء القبض على القاضى الشرعى فى تنظيم(داعش) بمنطقة "العلم" المكنى "أبو عبدالله"، خلال عملية عسكرية لقيادة عمليات صلاح الدين لتطهير بناية داخل محطة الطاقة، حيث قتلت العشرات من الإرهابيين واعتقلت "أبو عبد الله".

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم الأحد أن طيران التحالف الدولى 12 غارة جوية على مواقع داعش فى الفلوجة والرمادى بالأنبار وتلعفر وسنجار والموصل فى نينوى والشرقاط بصلاح الدين، مما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير خمس سيارات بينها اثنتان مفخختان وأسلحة وعتاد للتنظيم.

وأشارت إلى أن طيران القوة الجوية العراقية نفذ 14 طلعة جوية دمرت خلالها ثلاث سيارات مزودة برشاشات أحادية وقتلت من كانوا على متنها فى قطاع عمليات سامراء بصلاح الدين شمالى العراق.. بينما نفذ طيران الجيش 24 طلعة جوية للاستطلاع واسناد القوات البرية العراقية فى مختلف قواطع العمليات.

كما أحبطت قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب العراقى اليوم من صد هجومين بسيارتين مفخختين حاول داعش الهجوم بهما على القوات العراقية فى حيى السكك والزيتون غرب الرمادى بالأنبار.

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