حظك اليوم برج الجدى الإثنين 16/11/2015

حظك اليوم لبرج الجدى:

مهنيًا: تحلى بالهدوء وقوة الملاحظة ولا تتوتر من العقبات التى ستواجهها فى العمل، فذلك سوف يساعدك على تعلم دروس جديدة تفيدك فى المستقبل المهنى.

عاطفيًا: يمكنك التحدث إلى الحبيب، فالحوار مع الشريك أفضل الطرق للتخلص من المشكلات التى حلت على العلاقة العاطفية الخاصة بكما.

صحيًا: أنت فى حاجة إلى إجراء الفحوص الطبية فربما تشعر اليوم بالتعب والخمول والكسل الذى يشعرك بالقلق، ولذلك فأنت بحاجة إلى معرفة مستوى حالتك الصحية ومدى استقرارها.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع العلماء أن مولود برج الجدى سيقوم بالبحث عن النظريات الفلسفية والكتب التى تتعلق بالثقافات الأخرى، ليتمكن من معرفة الأخبار الخاصة بالحضارات السابقة وليعرف على التاريخ منذ القدم، وعلى الصعيد العاطفى تتمكن اليوم من مصالحة الشريك بعد فترة من الخصام بسبب إحدى المشكلات العابرة.

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