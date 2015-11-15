أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة: السيول الغزيرة تؤثر على ما يزيد عن مليون صومالى

Google+ Print
الأمم المتحدة: السيول الغزيرة تؤثر على ما يزيد عن مليون صومالى الأمم المتحدة: السيول الغزيرة تؤثر على ما يزيد عن مليون صومالى

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" أن السيول دمرت آلاف المنازل المؤقتة وأثرت على ما يزيد عن مليون شخص فى الصومال.

وأوضح المكتب - فى أحدث تقرير له حسبما ذكر راديو "شابيلي" الصومالى اليوم الأحد - أن آلاف الأشخاص فى المناطق المنخفضة من الأجزاء الجنوبية والوسطى فى خطر مع احتمالية فيضان النهر، مشيراً إلى مصرع ثلاثة أطفال وإصابة عدد من الأشخاص فى منطقة يقشيد وتدمير مراكز إيواء يقطنها 12 ألف شخص، جراء السيول العنيفة.

ويحتاج نحو 3.2 مليون صومالى، أى ما يمثل نحو ثلث عدد السكان، معونات عاجلة للمنكوبين، جراء ظاهرة "النينيو" وهى ظاهرة مناخية تتسم بدفء سطح المياه فى المحيط الهادي، ويتمخض عنها موجات جفاف وحر لافح فى آسيا وشرق إفريقيا - بما فى ذلك إثيوبيا - حيث يحتاج 8 ملايين شخص إلى المعونات الغذائية وهطول أمطار غزيرة وفيضانات فى أميركا الجنوبية.

وفى الصومال جهز عمال الإغاثة القوارب والأغذية والإمدادات الطبية والصحية والمراحيض المؤقتة فى معظم المناطق المنكوبة، وجرى تقوية وتدعيم ضفاف الأنهار، فيما نقل النازحون بالعاصمة مقديشيو إلى مناطق مرتفعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365