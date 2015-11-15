حظك اليوم وتوقعات أبراج يوم الإثنين 16/11/2015

حظك اليوم لبرج الأسد:

مهنيًا: حاول اكتساب المهارات الجديدة من خلال التعامل مع ذوى الخبرة فى مجال العمل، فعلى الرغم من أنك ستواجه الكثير من العقبات اليوم فى مجال العمل إلا أنها لن تؤثر على تعاملاتك مع الزملاء.

>عاطفيًا: هناك بعض العقبات البسيطة التى تحتاج إلى الحكمة والتأنى فى التفكير لكى تتمكن من تجاوزها والحفاظ على استقرار العلاقة، ولكن لا تقلق سوف تتمتع اليوم بالاستقرار فى الأحوال العاطفية.

صحيًا: قد تشعر اليوم ببعض الآلام فى الرقبة نتيجة الجهد الذى تعرضت له، تحتاج إلى التدليك والراحة وسوف تتحسن صحتك وتصبح فى أفضل حال.

توقعات علماء الفلك:

تحتاج إلى البحث عن الطرق والوسائل المختلفة للتطوير من ذاتك وتحسين مستوى حياتك العامة، حيث تقول عالمة الفلك ماجى فرح انك تحاول الهروب من الواقع المحيط بك، وتضيف لا تترك الفشل تمكن من السيطرة عليك وحاول أن تتمكن من الوصول إلى النجاح الباهر الذى يكلل مجهوداتك التى بذلتها خلال الفترة الماضية.

حظك اليوم لبرج الثور:

مهنيًا: إذا واجهتك ظروفًا سيئة فى مجال العمل لا تتردد فى طلب المساعدة من الآخرين، وتحلى بالتفاؤل حتى تتمكن من مواجهة تلك الظروف وتخطيها فى آخر اليوم.

عاطفياً: ابحث عن أجمل ما فى العلاقة حتى تسعد بالحياة العاطفية المستقرة وحاول ألا تضيع وقتك فى الانتظار حتى تعبر عن الشعور الكامن بداخلك تجاه الحبيب.

صحياً: ربما تكون حالتك الصحية مستقرة ولكن إذا كنت من المدخنين فحاول الابتعاد ولو قليلا حتى لا تسوء حالتك الصحية وتصاب بالأمراض الخطيرة.

توقعات علماء الفلك:

سوف تحصل اليوم على بعض المعلومات المهمة من الكتب ومن الأفلام الوثائقية التى تتعلق بالتاريخ والفلسفة قد تحفزك على الاهتمام بموضوع معين ذو فكرة جديدة للاستفادة منه فى العمل، وتشير ماجى فرح إلى زيادة اهتمامك بهذا الموضوع تجعلك تبدأ فى استعارة المزيد من الكتب الموجودة فى المكتبات العامة للبحث المكثف فى هذا الأمر.

حظك اليوم لبرج الجدى:

مهنيًا: تحلى بالهدوء وقوة الملاحظة ولا تتوتر من العقبات التى ستواجهها فى العمل، فذلك سوف يساعدك على تعلم دروس جديدة تفيدك فى المستقبل المهنى.

عاطفيًا: يمكنك التحدث إلى الحبيب، فالحوار مع الشريك أفضل الطرق للتخلص من المشكلات التى حلت على العلاقة العاطفية الخاصة بكما.

صحيًا: أنت فى حاجة إلى إجراء الفحوص الطبية فربما تشعر اليوم بالتعب والخمول والكسل الذى يشعرك بالقلق، ولذلك فأنت بحاجة إلى معرفة مستوى حالتك الصحية ومدى استقرارها.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع العلماء أن مولود برج الجدى سيقوم بالبحث عن النظريات الفلسفية والكتب التى تتعلق بالثقافات الأخرى، ليتمكن من معرفة الأخبار الخاصة بالحضارات السابقة وليعرف على التاريخ منذ القدم، وعلى الصعيد العاطفى تتمكن اليوم من مصالحة الشريك بعد فترة من الخصام بسبب إحدى المشكلات العابرة.

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

مهنيًا: احرص على استخدام أسلوب المواجهة والتحدى فى مجال العمل المهنى لتحفيز الزملاء على إنجاز أعمالهم بطريقة جديدة وبنوع من النشاط والحيوية.

عاطفيًا: ابتعد عن الأخطاء التى تسبب له الانزعاج وحاول أن تتغاضى عن التصرفات التى تعكر صفو العلاقة مع الشريك، واحرص على الاقتراب منه وتوضيح الأمور له حتى تتحسن أحوالكما

>صحيًا: أنت اليوم فى حاجة إلى الراحة النفسية والابتعاد عن الضغوط التى تؤثر بالشكل السلبى على حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

ترى خبيرة الأبراج الفلكية ماجى فرح أن مولود برج الجوزاء ربما قد يكتشف فى ذاته بعض المواهب التى ظهرت فجأة فى موقف معين ولم يكن يعرف بها من قبل، وتنصحه بالاهتمام بتلك المواهب والعمل على تنميتها واستغلالها فى التقدم والنجاح.

حظك اليوم لبرج الحمل:

مهنيًا: سيحدث تغييرًا إيجابيًا فى حياتك المهنية، قد تواجه اليوم بعض الأمور المفاجئة فى العمل ما يعود بالنفع على حياتك العامة.

عاطفيًا: حاول الفصل بين مشكلاتك المهنية التى تؤثر على حالتك المزاجية مع الشريك فهذا الأمر قد يزيد من التوتر، أفصل بين الأمرين لتجنب سوء الأحوال مع الحبيب.

صحيًا: حاول الهدوء وتجنب الانفعال الزائد حتى لا تسوء حالتك الصحية فقد تعانى اليوم من العصبية التى تؤثر على حالتك المزاجية وثؤثر على أدائك للمهام فى العمل.

توقعات علماء الفلك:

تنصحك ماجى فرح أن تهتم بالحالة العاطفية مع الشريك وتظهر له الحب الكامن بداخلك حتى يتأكد من صدق مشاعرك ويبادلك نفش المشاعر الرقيقة.

وتضيف أنك ستشعر خلال اليوم أنك تلعب دورًا مهمًا فى حياة الأشخاص المحيطين بك فحاول أن تستغل وضعك اليوم فى تقديم العون والمساعدة لهم.

حظك اليوم لبرج الحوت:

مهنيًا: استجمع قوتك اليوم وحاول التخلى عن الكسل الذى تشعر به فربما تتلقى النقد من الرؤساء بسبب التأخر فى تسليم المهام القديمة.

عاطفيًا: تحتاج اليوم إلى التقرب من الحبيب والبعد عن إثارة المشكلات، هذا الأمر سيعيد الاستقرار والهدوء إلى العلاقة، وسوف تكون الأمور والأحوال جيدة.

صحيًا: حاول أن تحصل على الاسترخاء فهو الطريق الوحيد للتخلص من الضغوط التى تؤثر عليك وعلى أدائك للمهام.

توقعات علماء الفلك:

تقول عالمة الفلك ماجى فرح سوف تحدث بعض الأمور التى تحتاج إلى التدخل الحكيم منك، فقد يكون بعض الأصدقاء لديهم مجموعة من المشكلات، فلا تبخل عليهم بالمساعدة واثبت لهم أنك على قدر من العلم والثقافة.

وتشير ماجى فرح إلى أنك تحاول الاقتراب من الشريك من خلال البحث عن الأعمال التى يسعد بها، وتحاول أن تقوم بها من أجل الحصول على الرضا منه.

حظك اليوم لبرج الدلو:

مهنيًا: ربما تحصل على الدعم من بعض الأصدقاء ليساعدك على تحقيق الأهداف المؤجلة، كما انك تحتاج إلى التركيز والابتعاد عم الأمور المزعجة التى تسبب لك الانشغال عن العمل.

عاطفيًا: ولا تسمح للظروف المحيطة بكما بالتدخل بينكما وتمسك بالحبيب ولا تتخلى عنه مهما حدث، واحذر من الظن والشكوك فإنهما يساعدان على تدمير العلاقة بين الحبيبين وإنهائها للأبد.

صحيًا: احرص على المحافظة على الهدوء والاستقرار وابتعد اليوم عن كل الأشياء التى تسبب لك الانزعاج، حتى تتمكن من مواصلة تحسن حالتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

تشير ماجى فرح، خبيرة الأبراج إلى أنك سوف تتمكن من تجاوز الخلاف الذى حدث مؤخرًا بينك وبين الشريك وتستطيع استعادة السيطرة على الأمور التى تعمل على توثيق علاقتك به، فلا تسمح لأحد بالتدخل بينك وبين الشريك.

وتشير إلى أنك اليوم قد تتجه إلى دراسة بعض الموضوعات التى تتحدث عن علم النفس فقد تساعده فى اكتشاف بعض الحقائق الجديدة.

حظك اليوم لبرج السرطان:

مهنيًا: تحتاج اليوم إلى العمل بجد والانعزال عن الآخرين حتى تتمكن من إنجاز المزيد من المهام الصعبة التى كلفك بها مديرك فى مجال العمل، هذا الأمر يضاف إلى نجاحاتك المعهودة.

عاطفيًا: تتمكن اليوم من إيجاد الحلول للمشكلات التى تواجهك فى الحياة العاطفية، هذا يجعل الأمور فى صالحك وتمتلك بها السيطرة على العلاقة بينك وبين الشريك.

صحيًا: نتيجة حالة الهدوء التى تعرضت لها فى الفترة الأخيرة سوف تشهد اليوم تحسنًا ملحوظًا فى حالتك الصحية، وهذا الأمر يساعد على رفع معنويات بشكل كبير.

توقعات علماء الفلك:

تقول عالمة الأبراج الفلكية ماجى فرح أنت ممن يفضلون الحفاظ على أسرارهم لأقصى درجة، فإنك تتميز بعدم الرغبة فى التحدث عن نفسك أمام الآخرين خاصة الحديث عن أهدافك وطموحاتك.

>وتنصحك أن تعمل على تحديد المهام التى سوف تقوم بها اليوم حتى تتمكن من إنجازها على مدار اليوم وتتجنب الشعور بالارتباك فى نهاية اليوم.

حظك اليوم لبرج العذراء:

مهنيًا: نتيجة اجتهادك فى العمل وبذل الجهد وإنجاز المزيد من الأهداف سيتم ترشيحك اليوم للحصول على ترقية لأحد المناصب الأعلى.

عاطفيًا: سيطرة الشعور بالوحدة عليك يؤدى إلى إصابتك بالتوتر والاكتئاب ولذلك فأنت فى حاجة إلى الاستقرار فى الحياة العاطفية، فابحث عن الشريك الصالح الذى تسعد بالحياة معه.

صحيًا: ربما تصاب بوعكة صحية اليوم فحالتك الصحية غير مستقرة نتيجة التقلبات الجوية المختلفة، فاحرص على تناول الأدوية اللازمة وسوف تشعر بالتحسن السريع.

توقعات علماء الفلك:

ترى ماجى فرح عالمة الأبراج الفلكية سوف تستطيع اليوم أن تعبر عن رأيك بشكل جيد ولديك من الأفكار الجديدة ما يجعلك تتقدم مهنيا وشخصيًا، هذا الأمر يجذب اليك الكثير من المحيطين بك للاستفادة من الأفكار الرائعة التى نشرتها واستخدمتها.

حظك اليوم لبرج العقرب:

مهنيًا: تعامل مع الأزمات التى تواجهها فى العمل بشىء من الحكمة والعقل، وحاول أن تكون أكثر هدوءًا اليوم حتى تتمكن من تجاوزها بدون احتياج مساعدة أحد من الزملاء.

عاطفيًا: عليك أن تحاول استعادة علاقتك مع الحبيب من أجل إكمال المشوار الذى بدأتماه وذلك المفارقة التى تمت بينكما نتيجة المشكلات التى وقعت بينكما.

صحياً: حاول أن تخلص من وزنك الزائد، لا تهمل فى اتباع نظام غذائى حتى تصل إلى اللياقة البدنية المطلوبة، ولهذا عليك أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، فقد يساعدك على التخلص من وزنك الزائد الذى تبحث عنه.

توقعات علماء الفلك:

هناك خبر سعيد فى الطريق إليك، ربما يصلك هذا الخبر عن طريق الرسائل البريدية أو الهاتف المحمول، وسوف تسعد كثيرًا بهذا الخبر الذى يأتيك من أحد الأقارب الموجودين بالخارج ويخص أمرًا مهمًا بالحياة العائلية، فاستعد!

حظك اليوم لبرج القوس:

مهنيًا: دائمًا ما تحاول التركيز للوصول إلى أعلى معدلات النجاح، فأنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل، لهذا لا تدع الأحداث السيئة التى تحدث من حولك تؤثر على أدائك للمهام.

عاطفيًا: تصاب حياتك العاطفية مع الحبيب بمرض الروتين ولكنها مستقرة،، فعليك أن تحاول التخلص من هذه الروتين بابتكار بعض الأفكار الخارجة عن المألوف.

صحيًا: حاول زيارة الطبيب للحصول على المعلومات الدقيقة بخصوص حالتك الصحية، فقد تكون حالة التعب التى تشعر بها مؤخرًا السبب فيها أمر صحي، ليس مجرد الشعور بالتعب والإرهاق.

توقعات علماء الفلك:

لابد أن تبدأ بالتفكير فى أحد المشروعات الجديدة مع الأصدقاء، لتوفير المال واستثماره فى تكبير وتوسيع النشاط المهنى، واستفد من كل الفرص المطروحة أمامك وحاول استغلال العلاقات الشخصية بينك وبين كبار الشخصيات للوصول إلى النجاح، وعلى الصعيد الصحى علبك الموازنة بين بذل الجهد فى العمل وأخذ قسط كافٍ من الراحة فى المنزل حتى لا تتعرض للمرض الشديد.

حظك اليوم لبرج الميزان:

مهنيًا: احرص على الحذر فى التعامل مع الزملاء أثناء العمل واحذر اليوم من المبالغة فى إعطاء الثقة للآخرين، قد تنتابك الحيرة اليوم فى اتخاذ بعض القرارات فحاول الاسترخاء والتركيز فى اتخاذ المناسب منها.

عاطفيًا: اعلم أن الصراحة هى الطريق الأمثل لاستقرار العلاقة العاطفية، فاحرص اليوم على مصارحة الحبيب بكل ما يزعجك منه حتى يعمل على إصلاحه.

صحيًا: تحتاج إلى الراحة لتشعر بالتحسن، فقد تشعر اليوم بالآلام الشديدة التى تشعرك بالانزعاج، والتى تسببت نتيجة المجهود الشاق الذى قمت به اليوم.

توقعات علماء الفلك:

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>قد ترغب فى الانعزال عن الآخرين للوصول إلى حل إحدى المشكلات الخاصة بحياتك الشخصية، ولكى تصل إلى القرار الأكيد لاختيار الطريق الذى ستسلكه فى الفترة المقبل، ولذلك عليك الانتباه إلى ذلك القرار لأنه حتمًا سيؤثر على حالتك المادية.