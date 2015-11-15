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أخبار فلسطين اليوم.. دهس رضيع فلسطينى بسيارة عسكرية إسرائيلية

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أخبار فلسطين اليوم.. دهس رضيع فلسطينى بسيارة عسكرية إسرائيلية أخبار فلسطين اليوم.. دهس رضيع فلسطينى بسيارة عسكرية إسرائيلية
ركزت أخبار فلسطين اليوم على إصابة الرضيع عادل خضر شاهين البالغ من العمر عامان اليوم الاحد، بجرح فى الرأس جراء دهسه من قبل سيارة عسكرية إسرائيلية فى بلدة بيرنبالا، شمال مدينة رام الله.

وشملت أخبار فلسطين اليوم كذلك استقبال سفير دولة فلسطين لدى ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي ، أمين رئاسة الجمهورية اللواء عبد العزيز الشريف، فى مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، لتقديم التهاني بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لإعلان وثيقة الاستقلال.

ونقل أمين رئاسة الجمهورية المصرية اللواء عبد العزيز الشريف تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى الى الرئيس محمود عباس ، وأمنياته للشعب الفلسطيني بالتقدم والازدهار ونيل الاستقلال ، مؤكداً على موقفه الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى.

من جهته ثمن السفير الشوبكي زيارة المسؤول المصرى، مُعبراً عن أمنياته لمصر بأن تواصل مسيرة العطاء والبناء, ومؤكداً على أن مصر حاضنةً لفلسطين والأمة العربية، متمنياً أن يستقبل التهاني العام القادم من أشقائه المصريين بذكرى إعلان الاستقلال في القدس المحررة. ونقل السفير الشوبكى شكر الرئيس محمود عباس للرئيس عبد الفتاح ، على جهود بلاده في دعم الشعب الفلسطيني في كافة قضاياه ومطالبه، مشدداً على دوام العلاقات الأخوية العميقة بين فلسطين ومصر.

ومن أخبار فلسطين اليوم كذلك ، قال الدكتور يوسف إدريس وزير أوقاف دولة فلسطين، أن المسلمين فى فلسطين يباهون العالم بعلاقتهم بإخوانهم المسيحيين، مضيفا أن العهدة العمرية قائمة حتى الآن ومطبقة على أرض الواقع فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. وأضاف إدريس، خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الأوقاف الدولى الـ25 حول رؤية العلماء فى تجديد الخطاب الدينى وتفكيك الفكر المتطرف، أن الأوقاف الفلسطينية هى 5 وزارات فى بعضها تحارب التشدد والتوظيف السياسى وتخدم المجتمع. وأشار إدريس، إلى أن خلاف الفلسطينيين خلاف سياسى لا يحتمل التعدى للاحتلال على المقدسات والرموز، مؤكدا أن مصر هى عمق العالمين العربى والإسلامى.

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مصر 365

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