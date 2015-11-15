مقتل 21 من الحوثيين وقوات صالح بمواجهات مع المقاومة وقصف للتحالف باليمن

>قتل 21 مسلحا من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح وجرح 16 آخرين، اليوم الأحد، فى مواجهات مع رجال المقاومة الشعبية فى منطقة الضباب بمحافظة تعز (256) كم جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية ، إن تلك الحصيلة كانت كذلك جراء القصف الذى استهدف مواقعهم من قبل طيران التحالف العربي.

وأسفرت الغارات عن تدمير مخزن للذخيرة ومصفحتين و 23 دورية عسكرية، كما استهدفت منزل القيادى الحوثى عبد العزيز السعودي، إلى جانب استهداف نقطة زيد القباطى بمنطقة الراهدة جنوب شرق تعز .

وأفادت المصادر، بأن أربعة من رجال المقاومة قتلوا وجرح 11 آخرين فى المواجهات التى دارت مع الحوثيين وقوات صالح فى منطقة الضباب.

وفى السياق نفسه، قالت مصادر طبية يمنية، إن تسعة مدنيين قتلوا وجرح 17 جراء القصف العشوائى الذى شنه الحوثيون على الأحياء السكنية، وانفجار ألغام زرعوها وقوات صالح فى سوق نجد قسيم .

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