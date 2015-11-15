مسئول: أمريكا تسلم ذخائر لمعارضين يحاربون داعش فى سوريا

قال مسئول أمريكى، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة سلمت دفعة جديدة من الذخيرة لمقاتلين من المعارضة السورية الذى تحارب تنظيم داعش، فى شمال سوريا مطبقة سياسة أثارت قلق حليفتها تركيا فى البداية.

وهذه هى المرة الثانية التى تتخذ فيها الولايات المتحدة خطوة لتسليح المعارضة السورية، الذى يضم ما بين 10 و12 جماعة وقوامه نحو خمسة آلاف مقاتل.. ويعمل التحالف مع الأكراد وآخرين لإستعادة أراض سيطرت عليها داعش.

وفيما يمثل تغيرا فى نهج واشنطن قال المسئول الأمريكى إن أحدث عملية أمريكية لإمداد التحالف بالذخيرة اكتملت أمس السبت بتسليم الذخيرة برا.

ولم يتضح على الفور من الذى نقل الذخيرة الى سوريا لكن المسئول ذكر أن القوات الأمريكية لم تدخلها الى سوريا..ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل عن العملية .

>