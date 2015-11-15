رئيس علماء العراق: خطر داعش عابر للحدود ويستلزم تعاونا دوليا للقضاء عليه

نبه رئيس جماعة "علماء العراق" المستشار برئاسة الجمهورية خالد الملا إلى أن خطر تنظيم(داعش) الإرهابى لايقتصر فقط على العراق وسوريا، مؤكدا أن "خطر داعش عابر للحدود ووصل إلى أوروبا، والاعتداءات الإرهابية التى ضربت العاصمة الفرنسية (باريس) خير دليل على الخطر الذى يهدد دول العالم ويستلزم تعاونا دوليا للقضاء عليه".

وأكد ضرورة ان يحصر السلاح بيد الدولة العراقية ويمنع ذلك على أى مجموعة تحمل السلاح خارج نطاق القانون بصرف النظر عن إنتمائها شيعية كانت أم سنية، وقال : إن حمل السلاح خارج نطاق الدولة مرفوض قانونيا ومحرم شرعا، وإحترام خصوصية المذاهب الإسلامية خط أحمر، ولانقبل استهداف الأبرياء تحت أى مبرر.

ولفت الملا - فى تصريحات فى العراق- إلى أن العاصمة (بغداد) تشهد بين الحين والآخر تفجيرات إرهابية يستهدف بها داعش المدنيين الأبرياء بغرض خلط الأوراق، تضاف إليها مخاطر مجموعات إجرامية مسلحة تقوم بعمليات خطف وسرقة فى الوقت الذى تتواجد فيه القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبى والعشائر فى جبهات قتال (داعش) فى بيجى بصلاح الدين والرمادى فى الأنبار.

وأضاف: لابد ان نفرق مابين من يحمل السلاح فى قتال داعش، ومن يحمل السلاح خارج نطاق القانون وهو بعيد عن الحس الوطنى والسلوك الاسلامى ويهدد مصلحة الدولة العراقية العليا من خلال زعزعة الأمن والاستقرار وإستهداف الأبرياء من المدنيين.

وتابع: أن مايبرهن على تزايد خطر داعش ماحدث فى بيروت وروما وأنقرة وباريس، ويؤكد أن التهديد والخطر الذى يمثله داعش وفكره المنحرف يستهدف الجميع.. مؤكدا ضرورة توحد المؤسسات الدينية كافة بغض النظر عن الطوائف والمذاهب لمواجهة إرهاب داعش فكريا بالتوازى مع المواجهة الأمنية والعسكرية.