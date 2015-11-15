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مصدر عسكرى جزائرى: اكتشاف وتدمير 5 ألاف لغم خلال شهر أكتوبر

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مصدر عسكرى جزائرى: اكتشاف وتدمير 5 ألاف لغم خلال شهر أكتوبر مصدر عسكرى جزائرى: اكتشاف وتدمير 5 ألاف لغم خلال شهر أكتوبر

تمكنت وحدات من الجيش الجزائرى خلال شهر أكتوبر الماضى من اكتشاف وتدمير 5.630 لغما يعود إلى الحقبة الاستعمارية وذلك على طول الحدود الشرقية والغربية للجزائر .

وذكر مصدر رسمى اليوم الاحد أنه تم بالناحية العسكرية الثانية اكتشاف وتدمير 946 لغما مضادا للأشخاص و1.697 لغما مضادا للجماعات و77 لغما مضيئا فى حين تم بالناحية العسكرية الخامسة اكتشاف وتدمير2.831 لغما مضادا للأشخاص و62 لغما مضادا للجماعات و17 لغما مضيئا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالى للألغام المكتشفة والمدمرة حتى 31 من أكتوبر الماضى إلى 807.478 ألغام متمثلين فى 674.388 لغما مضادا للأشخاص و128.149 لغما مضادا للجماعات و 4.941 لغما مضيئا .

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