الجيش اللبنانى يقصف مواقع للجماعات المسلحة فى البقاع

قصفت مروحيات الجيش اللبنانى مواقع الجماعات المسلحة فى "جرود " بالبقاع شمال شرق لبنان.

وأفادت معلومات أمنية بأن القصف تزامن مع قصف من مدفعية الجيش للمواقع ذاتها التى ينتشر فيها مسلحو تنظيم "داعش " الإرهابى .

على صعيد آخر.. داهم الأمن اللبنانى منزل أحد الموقوفين يشتبه فى أنه ساعد على تهريب الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما فى برج البراجنة ، من سوريا إلى لبنان عبر بلدة "عرسال " اللبنانية، وضبط داخل المنزل وثائق مزورة، وكان المشتبه به (ع. س.) قد أوقف أمس، فيما أوقف والده اليوم احترازيا للتحقيق.