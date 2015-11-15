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الجيش اللبنانى يقصف مواقع للجماعات المسلحة فى البقاع

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الجيش اللبنانى يقصف مواقع للجماعات المسلحة فى البقاع الجيش اللبنانى يقصف مواقع للجماعات المسلحة فى البقاع
قصفت مروحيات الجيش اللبنانى مواقع الجماعات المسلحة فى "جرود " بالبقاع شمال شرق لبنان.

وأفادت معلومات أمنية بأن القصف تزامن مع قصف من مدفعية الجيش للمواقع ذاتها التى ينتشر فيها مسلحو تنظيم "داعش " الإرهابى .

على صعيد آخر.. داهم الأمن اللبنانى منزل أحد الموقوفين يشتبه فى أنه ساعد على تهريب الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما فى برج البراجنة ، من سوريا إلى لبنان عبر بلدة "عرسال " اللبنانية، وضبط داخل المنزل وثائق مزورة، وكان المشتبه به (ع. س.) قد أوقف أمس، فيما أوقف والده اليوم احترازيا للتحقيق.

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