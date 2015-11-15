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الأمن اللبنانى يوقف ممول تفجيرى برج البراجنة وأحد المخططين

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الأمن اللبنانى يوقف ممول تفجيرى برج البراجنة وأحد المخططين الأمن اللبنانى يوقف ممول تفجيرى برج البراجنة وأحد المخططين

>أوقف الأمن العام اللبنانى أحد المخططين لتفجيرى منطقة البرج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، كما أوقف ممول هذه العملية الإرهابية.

وذكرت المديرية العامة للأمن العام اللبنانى فى بيان صحفى اليوم إن المديرية تمكنت من توقيف كل من اللبنانى ابراهيم احمد رايد، والسورى مصطفى أحمد الجرف، وبالتحقيق معهما بإشراف النيابة العامة العسكرية، اعترف الأول بمشاركته مع آخرين فى التخطيط للعملية الانتحارية الإرهابية التى وقعت فى 12 نوفمبر الجارى فى برج البراجنة.

وأوضح البيان أن اللبنانى إبراهيم رايد اعترف أيضا أنه نقل أحد الانتحاريين من الأراضى السورية إلى شمال لبنان ومن ثم إلى منطقة بيروت وتسليمه المتفجرات التى جرى نقل كميات منها إلى داخل لبنان بالاضافة إلى صواعق وأسلحة فردية، وكان يتلقى أوامره وتعليماته مباشرة من أحد امراء تنظيم داعش الأمنيين فى الداخل السورى المدعو "س. ش."، ويدير شبكته الارهابية الموزعة فى طرابلس والأشرفية بشرق بيروت وبرج البراجنة.

وذكر البيان أن المتهم الثانى السورى مصطفى الجرف اعترف بإقدامه على تحويل أموال لصالح أعضاء الشبكة المشار اليها، وضبط بحوزته كمية كبيرة من الأموال.

وأشار إلى أن الموقوفين أحيلا مع المضبوطات إلى النيابة العامة العسكرية، ولا تزال الأجهزة المعنية فى الأمن العام ، وبإشراف القضاء المختص، تلاحق باقى أفراد الشبكة الارهابية ".

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مصر 365