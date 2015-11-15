أمريكا سلمت دفعة ذخيرة جديدة للمعارضة التي تواجه داعش

قال مسؤول أمريكي لرويترز يوم الأحد إن الولايات المتحدة سلمت دفعة جديدة من الذخيرة لمقاتلين من التحالف العربي السوري الذي يحارب تنظيم داعش في شمال سوريا مطبقة سياسة أثارت قلق حليفتها تركيا في البداية.

وبحسب رويترز هذه هي المرة الثانية التي تتخذ فيها الولايات المتحدة خطوة لتسليح التحالف العربي السوري الذي يضم ما بين 10 و12 جماعة وقوامه نحو 5 آلاف مقاتل. ويعمل التحالف مع الأكراد وآخرين لاستعادة أراض سيطرت عليها الدولة الإسلامية.

وفيما يمثل تغيرا في نهج واشنطن قال المسؤول الأمريكي إن أحدث عملية أمريكية لإمداد التحالف بالذخيرة اكتملت يوم السبت بتسليم الذخيرة برا.

ولم يتضح على الفور من الذي نقل الذخيرة إلى سوريا لكن المسؤول ذكر أن القوات الأمريكية لم تدخلها إلى سوريا.

ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل عن العملية .