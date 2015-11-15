وصول جثة لشاب من «المنيا» بين ضحايا غرق مركب «هجرة» في البحر المتوسط

وصل جثمان شاب يدعى “كيرولس عماد” 32 عامًا إلى مسقط رأسه بقرية القطوشة بمركز سمالوط شمال المنيا، بينما نجا شقيقه شنودة من الغرق ولا يزال 4 أشخاص آخرين من نفس القرية في عداد المفقودين في حادث غرق مركب يقل 13 من المهاجرين الغير شرعيين.

> وشهدت محافظة البحيرة، أمس السبت، غرق مركب صغير كان يقل 13 شخصًا في طريقهم للهجرة (غير الشرعية) لدولة إيطاليا وتمكن رجال حرس الحدود بمعاونة الصيادين من انتشال جثث 3 أشخاص.

وتبين لفريق البحث من التحريات الأولية أن الضحايا استقلوا المركب من بوغاز الدخيلة بالإسكندرية وكانوا في طريقهم لاستقلال مركب آخر كبير بمنطقة بورسعيد، تمهيدًا لسفرهم، إلا أن المركب تعرض لارتفاع وتلاطم الأمواج ما انتهى بغرقه، وجرى انتشال جثث 3 أشخاص من الضحايا، وإنقاذ 5 آخرين.