أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل تعليم دمياط: تفعيل فكرة الأتوبيس الطائر لمتابعة المدارس

Google+ Print
وكيل تعليم دمياط: تفعيل فكرة الأتوبيس الطائر لمتابعة المدارس وكيل تعليم دمياط: تفعيل فكرة الأتوبيس الطائر لمتابعة المدارس
قرر الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تفعيل فكرة الأتوبيس الطائر بمديرية التربية والتعليم لمتابعة المدارس بالإدارات التعليمية العشر يوميًا، يرافقهم كمال نعناع مدير المتابعة المركزية بالديوان وأعضاء فريق المتابعة.

وقال التداوى لـ"اليوم السابع"، إن الفكرة تأتى فى إطار معالجة السلبيات داخل المدارس والوقوف على مدى جدية العمل والالتزام بالقرارات الوزارية، والمعنى من الأتوبيس الطائر هى زيارة مفاجئة للجنة المتابعة السابق ذكرها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365