وكيل تعليم دمياط: تفعيل فكرة الأتوبيس الطائر لمتابعة المدارس

قرر الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تفعيل فكرة الأتوبيس الطائر بمديرية التربية والتعليم لمتابعة المدارس بالإدارات التعليمية العشر يوميًا، يرافقهم كمال نعناع مدير المتابعة المركزية بالديوان وأعضاء فريق المتابعة.

وقال التداوى لـ"اليوم السابع"، إن الفكرة تأتى فى إطار معالجة السلبيات داخل المدارس والوقوف على مدى جدية العمل والالتزام بالقرارات الوزارية، والمعنى من الأتوبيس الطائر هى زيارة مفاجئة للجنة المتابعة السابق ذكرها.

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