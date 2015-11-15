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خبير: الإعلام الجديد يعتمد على تكنولوجيا الهواتف النقالة

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خبير: الإعلام الجديد يعتمد على تكنولوجيا الهواتف النقالة خبير: الإعلام الجديد يعتمد على تكنولوجيا الهواتف النقالة

هاتف – أرشيفية

 

قال أنتوني باديستا، أحد أعلام الاتصال السياسي في أمريكا ومؤسس مجموعة ‘‘باديستا’’ للاتصال والترويج السياسي، إن العالم حاليًا بشكل عام يواجه أجواء جديدة للإعلام، تعتمد على تكنولوجيا الهواتف النقالة، مشيرًا إلى أن الجميع أصبح يبحث عن مصادر متنوعة وبديلة للأخبار، بل وصناعة الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف باديستا، خلال كلمته في افتتاح ملتقى قناة “الغد” العربي عن “الإعلام العالمي ومستقبل الشرق الأوسط”، اليوم الأحد، أن الكثير من الدراسات التي أُجريت فى الولايات المتحدة أفادت بأن شخصًا واحدًا من بين 4 يرون أن تغطية الصحف معقولة ودقيقة ويمكن الاعتماد عليها والوثوق فيها، مشيرًا إلى أن تلك النسبة بالتليفزيون تصل إلى شخص واحد من بين كل 5 أفراد.

وأوضح  أن هناك 4 ملايين شخص قاموا بالدخول على موقع البحث “جوجل” بعد أحداث باريس الإرهابية، لاسيما بعد قيام المواطنين فى الشارع بمساهمات من صور وفيديوهات، وبالتالي أصبحنا نأمل في إعلام جديد يتواءم مع الأحداث فى العالم، ويصبح هناك مزيد من المنصات الإعلامية المتحركة بدلًا من التقليدية”.

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