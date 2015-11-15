"قومى المرأة "فى كفر شكر: لدينا مندوبات بالقرى لتذليل عقبات تصويت النساء

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية مساء اليوم، الأحد، مؤتمرًا جماهيريًا بقصر ثقافة كفر شكر لدعم مشاركة المرأة فى الانتخابات البرلمانية يومى 22 و23 نوفمبر الجارى.

وأكدت المستشارة جيهان فؤاد، مقرر المجلس بالقليوبية، أن المجلس يسخر كافة إمكانياته لتسهيل تصويت السيدات حيث تتواجد مندوبات عنه فى كل قرية لمتابعة العملية الديمقراطية وتذليل العقبات التى تحول بين المرأة والإدلاء بصوتها.

وأوضح الدكتور رمضان عرفة، مدير مركز النيل للإعلام، أن عدد من لهم حق التصويت بمركز كفر شكر يبلغ 112 ألفًا و369 ناخبًا يختارون نائبًا من بين 12 متنافسًا، كما يختارون واحدة من القوائم.

وأشار عرفة فى المؤتمر الذى شاركت فيه الرائدات الريفيات والمثقفات السكانيات وأندية المرأة وعضوات المجلس القومى للمرأة ومنظمات المجتمع المدنى إلى أسباب بطلان صوت الناخب، وأوضح أن ذلك يحدث إذا اختار فى النظام الفردى أكثر من مرشح وإذا اختار أكثر من قائمة.

وتابع: يبطل الصوت إذا استعمل الناخب قلم رصاص أو علق رأيه على شرط أو وقع على البطاقة أو أثبت بها أية إشارة أو علامة تدل عليه.