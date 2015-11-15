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نيابة شمال سيناء تعاين جثث متسللين أفارقة بمشرحة مستشفى العريش العام

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نيابة شمال سيناء تعاين جثث متسللين أفارقة بمشرحة مستشفى العريش العام نيابة شمال سيناء تعاين جثث متسللين أفارقة بمشرحة مستشفى العريش العام
عاينت نيابة شمال سيناء جثث متسللين افارقة نقلوا لمشرحة مستشفى العريش العام اليوم الأحد، إثر مقتلهم بطلقات نارية ونقلوا من عند العلامة الدولية رقم 17 جنوب رفح إلى جانب 8 مصابين آخرين.

وأكدت مصادر أن جميع من وصلوا لمستشفى العريش اليوم وهم 15 قتبلا و8 مصابين سودانيين، وتم التعرف عليهم وإخطار السفارة السودانية بالقاهرة بأسمائهم، وأن النيابة لا تزال تواصل تحقيقاتها، فيما يخضع المصابين للعلاج وحالتهم بين خطيرة ومتوسطة وأنهم اجروا اتصالات هاتفية بذويهم فى السودان لطمأنتهم.

وكانت مصادر أفادت فى تصريحات صحفية أن قوات أمن شمال سيناء أحبطت محاولة اعداد كبيرة من الأفارقة اجتياز الحدود الشرقية، وتم ضبط 19 متسللا أفريقيا فى منطقة لحفن جنوب العريش كانوا فى طريقهم للتسلل من إلى إسرائيل عبر الخط الحدودى من منطقة جنوب رفح.

وأشارت المصادر إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا أنهم كانوا فى طريقهم للمنطقة الحدودية للتسلل إلى إسرائيل، وأنهم دفعوا مبالغ ماليه لعصابات تهريب نقلتهم إلى مناطق صحراوية بسيناء وتركوهم بالقرب من الشريط الحدودى للتسلل، وتم التحفظ على المقبوض عليهم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات معهم.

وقالت مصادر بشمال سيناء، أنه وصل لمستشفى العريش العام 15 قتيلا إفريقيا و8 مصابين من منطقة العلامة الدولية رقم 17 على الحدود المصرية مع الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأشارت المصادر إلى أنه تم نقلهم لمستشفى رفح المركزى ثم تحويلهم لمستشفى العريش العام وأودعت جثث القتلى مشرحة مستشفى العريش العام والمصابين فى أقسام الجراحة والعناية المركزة رهن العلاج.


>- ضبط 19 أفريقيا فى جنوب العريش حاولوا التسلل إلى إسرائيل
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- مصدر طبى بشمال سيناء: مصرع وإصابة 15 متسللا للحدود المصرية مع رفح
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