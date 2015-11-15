رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفد جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية

استقبل الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس جامعة سوهاج، الدكتور قاسم بن أحمد عبد الله آل قاسم، أستاذ الأدب والنقد بكلية العلوم الإنسانية جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية ، والدكتور مفلح بن زابن القحطانى، أستاذ اللعلوم اللغوية بكلية العلوم الإنسانية جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية.

وشكر الأستاذان بجامعة اللك خالد الجهد الذى يقوم به رئيس الجامعة لمد جسور التواصل العلمى البناء بين جامعة سوهاج، وجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، ممثلا فى المناقشة الإيجابية بين الأقسام المتناظرة، ومن ذلك دعوتنا لمناقشة بعض الرسائل العلمية فى كلية الآداب بالجامعة مع دعائنا بدوام هذا التواصل البناء بين الجامعتين.