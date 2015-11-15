أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفد جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية

Google+ Print
رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفد جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفد جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية
استقبل الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه، رئيس جامعة سوهاج، الدكتور قاسم بن أحمد عبد الله آل قاسم، أستاذ الأدب والنقد بكلية العلوم الإنسانية جامعة الملك خالد بالمملكة العربية ، والدكتور مفلح بن زابن القحطانى، أستاذ اللعلوم اللغوية بكلية العلوم الإنسانية جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية.

وشكر الأستاذان بجامعة اللك خالد الجهد الذى يقوم به رئيس الجامعة لمد جسور التواصل العلمى البناء بين جامعة سوهاج، وجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، ممثلا فى المناقشة الإيجابية بين الأقسام المتناظرة، ومن ذلك دعوتنا لمناقشة بعض الرسائل العلمية فى كلية الآداب بالجامعة مع دعائنا بدوام هذا التواصل البناء بين الجامعتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020