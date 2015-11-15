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تكريم 5 أئمة متميزين برفح فى حفل مديرية أوقاف شمال سيناء

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تكريم 5 أئمة متميزين برفح فى حفل مديرية أوقاف شمال سيناء تكريم 5 أئمة متميزين برفح فى حفل مديرية أوقاف شمال سيناء
أعلن الشيخ جمال أحمد عبد المجيد مدير إدارة أوقاف رفح أن 5 أئمة من إدارة رفح سيتم تكريمهم فى حفل تنظمه مديرية أوقاف شمال سيناء غدا الاثنين بمسجد النصر بالعريش بحضور الدكتور أمين عبد الواجد وكيل وزارة أوقاف شمال سيناء.

وأضاف جمال أحمد مدير إدارة أوقاف رفح، فى تصريحات اليوم الأحد، أن تكريمهم جاء لتميزهم فى آدائهم وإنتظامهم بالمساجد ومواظبتهم على إعطاء الدروس الأسبوعية، وهم الشيخ أحمد حمودى محمد حمودى إمام مسجد الإيمان برفح، والشيخ إبراهيم سند عماره إمام مسجد الخضر، والشيخ طلبه أحمد زكى إمام مسجد القدس بحى السلام، والشيخ حمدى السادات محمود إمام مسجد الشيخ حسان بقرية أبو شنار، والشيخ صبحى عبد الحميد عبد الكريم إمام مسجد طارق بن زياد وهم الذين إنطبقت عليهم شروط الإمتياز والإلتزام بالقوافل والحضور.

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