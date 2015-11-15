محافظ الوادى الجديد يشهد فعاليات ختام محكى الشباب

شهد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد فعاليات ختام محكي الشباب الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد والذي أقيم بقاعه على حريف بمدينه الخارجة.

وقال بيان للمحافظة اليوم، أن المحكي شارك فيه 70 شاب وفتاة وذلك في الفترة من 12 نوفمبر حتى 15 نوفمبر، وتناول المحكي الشعر والكورال والمسرح والفنون التشكيلية.

وافتتح المحافظ معرض الفنون التشكيلية ضمن فعاليات ختام المحكي وهو عبارة عن جدارية كبيرة وعدد من اللوحات الصغيرة وتعبر الجدارية عن طبيعة المحافظة "البيئية والأثرية والسياحية"، ووجه المحافظ بوضع الجدارية الكبيرة على مدخل الديوان العام.

وأكد يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة أن محكي الشباب يهدف إلي اكتشاف المواهب والقدرات واستخراج طاقات الشباب والاستفادة من عقولهم وتفكيرهم، ومن المقرر أن يتم تصعيد المتميز من الشعب المختلفة بالمحكي إلى محكي مجمع على مستوى الجمهورية وسوف يتم تصعيد الشاب المتميز ليقود المحكي القادم بالمحافظة.