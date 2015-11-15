أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: لقاء مع مي طه سفير مصر في أوغندا حول استقبال النادي المصري قبل مواجهة كمبالا سيتي -
كأس الكونفدرالية: وجهات نظر نجوم نادي سموحة للقاء بيدفيست -
المرصد السوري: مقتل 15 بينهم أطفال في غارات للتحالف على الرقة -
شابة ألمانية تقتحم بسيارتها حجرة نوم أسرة وتحدث خسائر بـ50 ألف يورو -
رئيس وزراء السويد: مراسم تأبين لضحايا هجوم الدهس الاثنين المقبل -
انفصاليو "إيتا" يكشفون لفرنسا عن مخابئ أسلحتهم -
أسطول بحري إيراني يتوجه إلى سلطنة عُمان لإجراء مناورات مشتركة -
بالصور..وزير الصحة يتفقد مستشفي النساء والتوليد في بورسعيد -
بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو -
22 مايو.. محاكمة متهمي استهداف كمين أمني بجسر السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الوادى الجديد يشهد فعاليات ختام محكى الشباب

Google+ Print
محافظ الوادى الجديد يشهد فعاليات ختام محكى الشباب محافظ الوادى الجديد يشهد فعاليات ختام محكى الشباب
شهد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد فعاليات ختام محكي الشباب الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد والذي أقيم بقاعه على حريف بمدينه الخارجة.

وقال بيان للمحافظة اليوم، أن المحكي شارك فيه 70 شاب وفتاة وذلك في الفترة من 12 نوفمبر حتى 15 نوفمبر، وتناول المحكي الشعر والكورال والمسرح والفنون التشكيلية.

وافتتح المحافظ معرض الفنون التشكيلية ضمن فعاليات ختام المحكي وهو عبارة عن جدارية كبيرة وعدد من اللوحات الصغيرة وتعبر الجدارية عن طبيعة المحافظة "البيئية والأثرية والسياحية"، ووجه المحافظ بوضع الجدارية الكبيرة على مدخل الديوان العام.

وأكد يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة أن محكي الشباب يهدف إلي اكتشاف المواهب والقدرات واستخراج طاقات الشباب والاستفادة من عقولهم وتفكيرهم، ومن المقرر أن يتم تصعيد المتميز من الشعب المختلفة بالمحكي إلى محكي مجمع على مستوى الجمهورية وسوف يتم تصعيد الشاب المتميز ليقود المحكي القادم بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365