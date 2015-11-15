مدير أمن القليوبية: لن أسمح بأى تجاوزات من الضباط وعلاقتنا بالمحامين طيبة

قال اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، عقب تقديمه اعتذارًا للمحامين بمحكمة شبرا الخيمة، عن واقعة اعتداء ضابط و5 مجندين على 4 محامين، إن تلك الحوادث تعتبر فردية ولا تؤثر بأى حال من الأحوال على علاقة الشرطة والمحامين.

وأكد شلبى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يحترم جميع المحامين من الصغير للكبير، ولن يسمح بأية تجاوزات من قبل الضباط والأفراد، وأن علاقة رجال الشرطة والمحامين علاقة طيبة ومتينة، ولن تؤثر فيها مثل تلك الحوادث الفردية.

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