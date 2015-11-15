وصول جثة أحد ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية فى البحيرة لمسقط رأسه بالمنيا

وصل جثمان كيرولس عماد 32 سنة، أحد ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية بالبحيرة، أمس إلى مسقط رأسه بقرية القطوشة بمركز سمالوط بالمنيا.

وكانت محافظة البحيرة شهدت، أمس السبت، غرق مركب صغير كان على متنه 13 شخصا فى طريقهم للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا، وتمكن رجال حرس الحدود مع الصيادين من انتشال جثث 3 أشخاص.

وتبين لفريق البحث من التحريات الأولية أن الضحايا استقلوا المركب من بوغاز الدخيلة بالإسكندرية، وكانوا فى طريقهم لاستقلال مركب آخر كبير بمنطقة بورسعيد، تمهيدا لسفرهم، إلا أن المركب تعرض لارتفاع وتلاطم فى الأمواج أدى لغرقه، وتم انتشال جثث 3 أشخاص من الضحايا، كما تم إنقاذ 5 آخرين.

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