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ختام فعاليات ملتقى شباب دول حوض النيل بالإسكندرية بحضور وزيرى الشباب والرى

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ختام فعاليات ملتقى شباب دول حوض النيل بالإسكندرية بحضور وزيرى الشباب والرى ختام فعاليات ملتقى شباب دول حوض النيل بالإسكندرية بحضور وزيرى الشباب والرى
بدأ منذ قليل، الحفل الختامى للملتقى الثالث لشباب دول حوض النيل، بحضور كل من وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، ووزير الرى والموارد المائية المصرية الدكتور حسام مغازى، ووزير الشباب والثقافة الرواندى، ورؤساء وفود شباب دول حوض النيل وشباب الوفود، بأحد فنادق المنتزه بالإسكندرية.

يذكر أن الملتقى الثالث لشباب دول حوض النيل افتتحته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "النيل.. شريان الحياة"، الذى نظمته الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية وبالتنسيق مع مكتب الشباب الأفريقى بالوزارة خلال الفترة من (9 - 16) نوفمبر الجارى.
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