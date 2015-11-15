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خبر في الجول – تعرف على القناة المصرية التي فازت بحقوق مباراة تشاد.. ومقدم الاستوديو

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خبر في الجول – تعرف على القناة المصرية التي فازت بحقوق مباراة تشاد.. ومقدم الاستوديو خبر في الجول – تعرف على القناة المصرية التي فازت بحقوق مباراة تشاد.. ومقدم الاستوديو

أكد مهيب عبد الهادي مدير البرامج الرياضية في الحياة شراء الحقوق الحصرية لمباراة وتشاد في إياب الجولة الثانية من التصفيات المرشحة لكأس العالم 2018.

شركة بريزنتيشن دخلت في مفاوضات مع شبكة سبورت 5 والتي كانت متفقة مع BeINSPorts القطرية لعرض اللقاء.

لكن في النهاية لم تفلح المفاوضات بحسب ما أكده مصدر مسؤول في الشركة لـFilGoal.com.

قناة الحياة حسمت المفاوضات لصالحها بحسب ما أكده مهيب عبد الهادي. الذي كشف "سيقدم الاستوديو حازم إمام مع الكابتن زكريا ناصف وكابتن شوقي غريب والكابتن أحمد حسن".

وكان منتخب مصر قد خسر ذهابا بهدف من دون رد على أرض تشاد.

ويبحث منتخب الفراعنة عن العودة إلى كأس العالم بعد غياب طال منذ سنة 1990.

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