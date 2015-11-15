كوبر: لن أجد منقذ لمصر قبل 48 ساعة من مواجهة تشاد

أوضح حسام حسن المدير الفني للمصري أسباب تألق فريقه في المباريات الأخيرة بالدوري المصري عقب فوزه على حرس الحدود 3-2 يوم الأحد.

وحقق المصري عودة رائعة حين تأخر بهدفين ثم سجل ثلاثة وانتصر ضمن الجولة الخامسة.

وقال العميد في تصريحات لقناة TEN عقب اللقاء: "تمكننا من تكوين فريق قوي رغم أن أعمدة الفريق رحلوا قبل انطلاق الموسم".

وأضاف "رحل محمود عبد الحكيم إلى الانتاج الحربي وعاشور الأدهم إلى الاتحاد السكندري وهما لاعبان مهمان في صفوف المصري بالمواسم الأخيرة".

وأشار حسام حسن إلى صعوبة تكوين هذا الفريق بسبب استلام سمير حلبية رئيس النادي لزمام الأمور قبل خمسة أيام من انتهاء فترة القيد.

وأردف "قمنا بضم لاعبين (جعانين) كرويا ويعرفون قيمة النادي المصري، ولذلك يقدموا أداء جيدا حتى الآن كلما زاد الانسجام".

ويملك المصري عشر نقاط في وصافة جدول الدوري خلف المتصدر الداخلية صاحب الـ12 نقطة.