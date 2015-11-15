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والده: صلاح يشعر بالسعادة مع روما أكثر من فيورنتينا

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والده: صلاح يشعر بالسعادة مع روما أكثر من فيورنتينا والده: صلاح يشعر بالسعادة مع روما أكثر من فيورنتينا

كشف والد محمد صلاح جناح روما عن المميزات التي وجدها النجم الدولي المصري في صفوف الجيلاروسي عن الفترة التي قضاها مع فيورنتينا.

ولعب صلاح معارا لفيورنتينا من تشيلسي في النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث قدم أداء مبهرا دفع الفيولا لطلب ضمه بشكل نهائي.

ولكن صلاح في النهاية اختار الانضمام إلى روما بشكل أغضب مسؤولو فيورنتينا وجماهيره.

وقال والد النجم المصري لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت": "محمد في روما سعيد أكثر من الفترة التي قضاها مع فيورنتينا".

وتابع "هو يلعب في فريق يسعى للفوز بالبطولات، وزملائه هناك يحبونه خاصة رادجا ناينجولان وفرانشيسكو توتي. والعلاقة بينه وبين مدربه رودي جارسيا أكثر من ممتازة".

وواصل مضيفا "روما يريد الفوز بالدوري، ولكن هناك منافسة كبيرة".

وأشار والد صلاح إلى الدور الذي لعبه من أجل إقناع اللاعب صاحب الـ23 عاما بالموافقة على الانتقال إلى فيورنتينا في يناير الماضي.

وأوضح "كان يشعر بالخوف من الذهاب إلى فلورنسا في يناير، فكانت تشبه عالما جديدا بالنسبة له، ولكنني أخبرته أن اللعب هناك أفضل من الاستمرار على دكة تشيلسي".

وأكمل "كان قرارا جيدا، فمحمد قدم انطباعا استثنائيا في إيطاليا. وعندما كان يخرج في الشارع كان الجميع يلتف حوله لتهنئته، فالإيطاليون ودودون ويتمتعون بالكثير من طباع المصريين".

وواصل متما "كما أن هناك الكثير من المصريين يعيشون في إيطاليا. فلا يشعر بالغربة هناك".

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