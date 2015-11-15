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المصري يعبر الحدود بتعليمات «العميد»

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المصري يعبر الحدود بتعليمات «العميد» المصري يعبر الحدود بتعليمات «العميد»

حسام حسن

نجح نادي المصري البورسعيدي بقيادة حسام حسن في العودة من بعيد بعدما كان متأخر 2-0 أمام حرس الحدود ليحقق الانتصار 3-2 في الجولة الخامسة من الدوري.

تقدم الحرس عن طريق إسلام رشدي في الدقيقة 22. بعدها بدقائق قليلة عزز محمد فاروق بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح محمد مجدي الجمل في تقليص الفارق بهدف أول للمصري، ثم تعادل للمصري  أحمد رؤوف في الدقيقة 58، وأحرز البديل طارق العجمي قذيفة رائعة لتكتب الانتصار الثالث للمصري في الدوري.

بهذا الفوز يرفع المصري رصيده إلى النقطة 10 في المركز الثالث متخطيا الأهلي ويتساوى مع الزمالك.

 

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