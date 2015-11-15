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غدًا.. محاكمة متهمي «أنصار الشريعة»

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غدًا.. محاكمة متهمي «أنصار الشريعة» غدًا.. محاكمة متهمي «أنصار الشريعة»

محكمة – أرشيفية

 

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الإثنين، محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب أنصار الشريعة”، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية ضد الدولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر في مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا محمد مرسي، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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