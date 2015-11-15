مصطفى الفقي: مصر قادرة على امتصاص الجميع من أجل المعايشة

قال الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي، إن ما حدث في العاصمة الفرنسية باريس يذكرنا بالكوارث الكبرى، موضحًا أن التطرف هو عدو الجميع، لا يفرق بين مسلم أو مسيحي.

وأضاف الفقي، في كلمته خلال افتتاح ملتقى الإعلام العالمي ومستقبل الشرق الأوسط تحت رعاية قناة “الغد العربي”، أن التطرف عدو الفنون والحضارة والآداب، قائلا: “أحدثكم من مصر معقل التسامح على مر التاريخ، مصر بلد للجميع لا فرق فيه بين من يأتي إليه، فهى قادرة على امتصاص الجميع من أجل المعايشة”.

وأشار الفقي إلى أن الظلام يحيط بالجميع، إلا أنه أعرب عن تفاؤله بوجود أمل، وتابع القول: “مصر اعتادت المشكلات على مر التاريخ، ولكن المستقبل سيكون أفضل من الحاضر، ولا يجب أن نفكر في أعداء كثر، فقط هو عدو واحد التطرف والإرهاب”.