24 مشتركًا يدخلون مرحلة العروض المباشرة في “The VOICE” السبت المقبل

نجح 24مشتركا فى الوصول لمرحلة “العروض المباشرة” لبرنامج ”the Voice” ،والمقرر بدايتها السبت 21نوفمبر على “MBC مصر”.

وكانت الحلقة الثالثة التى عرضت امس السبت قد شهدت سبع “مواجهات”، ووقف المشتركون في امتحان دقيق أمام النجوم- المدرّبين الأربعة، الذين اختاروا سبع مواهب في سبع جولات متتالية للتأهّل إلى مرحلة “العروض المباشرة” المقبلة، على النحو التالي، واحدة لـ”فريق كاظم”، واثنتيْن لكل من “فريق شيرين”، و”فريق صابر” و”فريق عاصي”. وبهذا، تكون الفرق الأربعة قد اكتملت، ويتألّف كل منها من 6 مشتركين، يتنافسون في أولى جولاتها.

*المواجهة الأولى لـ”فريق كاظم”… واختيار تامر نجم

انطلقت الحلقة بالمواجهة الأولى ضمن “فريق كاظم”، من خلال أغنية “مجنوني” للفنان وليد الشامي. وقد تواجه فيها آخر مشتركيْن في فريقه، وهما: تامر نجم من لبنان وحسام فريد من العراق، وبعد انتهاء الأغنية، اعتبر عاصي أن إحساس المشتركين “حلو”، لكن تامر تميّز أكثر في الأداء على حد تعبيره، فيما أشار صابر إلى أن تامر قدّم حركات بهلوانية بصوته، معتبراً أن لو كانت فرصة “الخطف” (“The Steal”) موجودة، لخطف أحدهما بكل تأكيد. وقالت شيرين أن تامر هو من أقنعها بإحساسه. أما كاظم فقال أن المشتركيْن برهنا مدى إيمانهما بموهبتهما، واختار تامر نجم ليكمّل المشوار في “الحلقات المباشرة”. ولم يخرج حسام فريد خاسراً، إذ قدّم له كاظم هدية تتمثّل في تسجيل أغنية خاصة به.

*المواجهة الثانية لـ”فريق شيرين”… اختيار إياد بهاء

أما المنافسة الأولى في “فريق شيرين”، فكانت بين ثلاثة مشتركين هم إياد بهاء من مصر، ومحمود الخطيب من لبنان، وعبيدة حنتير من سوريا،و اختارت لهم أغنية وصفتها بالصعبة، وهي “خلص تارك” لصابر الرباعي ،وعلّق كاظم قائلاً بأن الأغنية ملائمة لصوت محمود، فاستطاع الوصول إلينا بإحساسه وبالعُرب التي يملكها، واعتبر أن عبيدة صوته قوي، وهذا اللون ليس مناسباً له، بينما قال أن إياد هو صاحب إحساس حلو، وأثنى على “البحّة” في صوته. وأشار عاصي إلى أن إياد هو صاحب إحساس “بيطيّر العقل”، ورأى أن الأوبرا تناسب عبيدة أكثر من هذه الأغنية، وأن محمود كان لامعاً بصوته. واعتبر صابر أن الأغنية ما كانت تحتاج لهذه الفذلكة واستعراض الإمكانات الصوتية، وسلاح المشتركين كان يجب أن يكون بقفلة صحيحة وإحساس جميل. وعلّقت شيرين قائلة أن الأغنية تبدّلت ملامحها، معتبرة أن أداء المشتركين أثناء البروفات كان أفضل، واختارت إياد ليُكمل المشوار في “الحلقات المباشرة”.

*المواجهة الثالثة لـ”فريق شيرين”… اختيار عبد المجيد ابراهيم

وكانت المواجهة الثالثة في الحلقة ضمن “فريق شيرين” أيضاً، وتَواجه فيها كل من عبد المجيد ابراهم من السعودية، ومحمود عبادة من مصر، وعلي الألفي من مصر، من خلال أغنية “طاير يا هوى” للمطرب الشعبي الراحل محمد رشدي.، وأجاد المشتركون الثلاثة الغناء وبدا الانسجام والتناغم واضحاً بينهم، ما دفع كاظم إلى الثناء على أدائهم وعلى اختيار شيرين لهذه الأغنية الشعبية الجميلة، كما اعتبر أن عبد المجيد “يمتلك قراراً واضحاً وجواباً واضحاً وصوتاً متميزاً”، بينما لدى علي مرح في الغناء، بينما محمود صوته مستعار لكن إحساسه دافئ. وأعاد عاصي التأكيد على وصف شيرين للمشتركين بأنهم كانوا ثلاثة أُسود على المسرح. وقال صابر أن ما رأيناه على المسرح كان “ممتازاً”، معتبراً أن عبد المجيد “متمكّن”، “وذكّرني علي بالملحّن خالد عز”، أما محمود فـ “إحساسه هو الطاغي دائماً، ويصعب الاختيار بينهم”. وبعد لحظات من التردّد، اختارت شيرين عبد المجيد ابراهيم ليستمر في “الحلقات المباشرة”. أما علي ومحمود، فوعدتهما بأن تُغنّي معهما “أغنية نحن الثلاثة معاً لبلدنا مصر”.

*المواجهة الرابعة لـ”فريق صابر”… اختيار جاد أبي حيدر

أما المواجهة الرابعة فكانت ضمن “فريق صابر”، الذي وضع جاد أبي حيدر من لبنان، في منافسة مع جورج دحو من العراق، في أغنية “Thinking out loud” للفنان إد شيران (Ed Sheeran). واعتبر جورج أنه جاء من كندا إلى “the Voice” ليستعيد الصلة بالعالم العربي، وعند انتهاء الأغنية، أثنى كاظم على أداء المشتركين، وعلى قدرة جاد في التحكّم بطبقات صوته، وقال ممازحاً: “لو أملك طريقتك في الغناء والبحّة في الصوت، ولو كان ذلك بسبب التهاب في الحنجرة، لطلبت من الطبيب ألا أشفى من هذا الالتهاب!”، وأثنى على صفاء صوت جورج. أما عاصي فأشار إلى أن المشتركيْن لديهما ميزات في صوتيهما، “لكن جاد صوته ذبحني”، مثنياً على ذكائه في اختيار العُرب الصوتية. وقالت شيرين أن الصوتيْن جميليْن، لكنها توجّهت إلى جاد قائلة “أنا أحب صوتك”… وحان الوقت ليقول صابر كلمته، فاعتبر أن جورج دحو خجول بعض الشيء على المسرح، واختار جاد أبي حيدر للانتقال إلى “العروض المباشرة”، “لأنه يعرف كيف يتفاعل مع الجمهور، ولم تغفل عيني لحظة عنه وهو يغنّي”.

*المواجهة الخامسة لـ”فريق صابر”… اختيار محرزية الطويل

تبارى فيها ولاء الجندي من لبنان، ومحرزية الطويل من تونس، في أغنية “خانة الذكريات” لأصالة نصري، واعترضت شيرين على وضع صابر لهاتين الموهبتين في مواجهة بعضهما البعض، واكتفت بالقول: “لو تكلّمت سأبكي، ومن الظلم أن تغادر إحدى المشتركتيْن”. وعلّق كاظم قائلاً بأن الصوتيْن رائعيْن، وأثنى على الثقة التي بدأت فيها ولاء الأغنية، وعلى إحساس محرزية. واتفق مع شيرين على أنه من المؤسف أن تغادر إحداهما. وأشار عاصي إلى أن “شهادتي مجروحة بمحرزية، كما أن ولاء أذهلتني، والاختيار بينهما صعب”. وعندما حان الموعد ليقول صابر كلمته، أشار إلى أن محرزية “معلِّمة غناء”، وأن ولاء دخلت متمكّنة من الأغنية وصوتها كريستالي، والنتيجة مواجهة نارية من احلى المواجهات. أخيراً، اختار صابر محرزية الطويل لتُكمل المشوار في “العروض المباشرة”، ووعد ولاء بإنتاج ألبوم كامل لها، وأن يكون حاضراً لمساعدتها حينما تحتاج إليه.

*المواجهة السادسة لـ”فريق عاصي”…. اختيار حسام الشامي

في المواجهة السادسة ضمن “فريق عاصي”، تبارى حسام الشامي من لبنان، مع يزن رشيد من سوريا، في أغنية “تعا ننسى” للفنان ملحم بركات، وعند انتهائهما من الغناء، وصفهما صابر بـ “المحترفين”، معتبراً أن الأغنية تليق بهما وبصوتيهما، ووافقته شيرين الرأي. أما كاظم فقد وفّر على عاصي عبء الاختيار بين المشتركين، عندما قال لحسام أن لديه استقراراً على المسرح، فيما يبدو يزن مرتبكاً قليلاً. هنا، توجّه عاصي بتحية لكاظم لأنها المرّة الوحيدة التي يسمّي فيها مشترك بالاسم. وأضاف قائلاً: “أنتما مطربيْن وتغنّيان بتمكُّن، وبصوت جميل وأداء مميّز”، لكنه اختار في المحصلة أن ينقل معه حسام الشامي إلى “العروض المباشرة”، الذي أعلن بدوره أنه “سيحارب لنهاية المشوار والحصول على اللقب”.

*المواجهة السابعة لـ”فريق عاصي”.. اختيار نيرس بن جاج

أما آخر المواجهات في الحلقة، فكانت ضمن “فريق عاصي” أيضاً، بين نيرس بن جاجا من تونس، وسرية العوض من المغرب، في أغنية “Fighter” لكريستينا أغيليرا (Christina Aguilera). ،واعتبر عاصي أن هذه المواجهة فيها تشويق، وأثنى على الحماسة الموجودة لدى المشتركتيْن. وأشاد صابر بغنائهما على الحلبة وبخفة ظل نيرس، فيما انحازت شيرين إلى نيرس بقولها: “أنت قنبلة نووية”. وأشار كاظم إلى أن المشتركتيْن “مَلِكَتيْن على المسرح”. واختار عاصي أن يُكمل المنافسة في العروض المباشرة مع نيرس، التي رأى بأنها “تتمتّع بكاريزما وتكنيك مهم في الغناء”.