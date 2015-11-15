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أحمد يونس يكشف لـ«ONA» كواليس حلقته مع نجوى إبراهيم على «النهار» الليلة‎

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أحمد يونس يكشف لـ«ONA» كواليس حلقته مع نجوى إبراهيم على «النهار» الليلة‎ أحمد يونس يكشف لـ«ONA» كواليس حلقته مع نجوى إبراهيم على «النهار» الليلة‎

الإذاعي أحمد يونس، وأسرته والإعلامية نجوى إبراهيم

كتبت : إنجي لطفي

كشف الإذاعي أحمد يونس، مقدم البرنامج الجديد “كلام معلمين “، على الراديو 9090، في تصريحات خاصة لـ “ONA”،عن كواليس حلقته المسجلة مع الإعلامية نجوى إبراهيم، مقدمة برنامج ” بيت العائلة “، على شاشة النهار، حيث أكد أنه سيظهر مع أسرته، والمكونة من ” زوجته دينا – نجله معز- وندى نجلة أخيه “، موضحًا أنه قد احتفل بعيد ميلاد ابنه معز خلال الحلقة لإتمامه عامين.

وأضاف “يونس”، أنه قد تم عرض التتر الخاص ببرنامجه الجديد، ” كلام معلمين “، كما تحدث عن أسباب عمله بالراديو، فضلًا عن تفاصيل برنامجه الجديد، وعن طقوسه في العمل، كما تحدث عن كونه أحمد يونس المذيع والزوج، مضيفًا أنه قد شارك ماما نجوى في الغناء خلال الحلقة، حيث غنا تتر البرنامج، الذي كانت تقدمه الأخيرة، والمعروف باسم “أجمل الزهور”.

وتابع ” يونس “، مضيفًا سؤال  ”نجوى” له عن سبب تصدر برامجه مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الحملات الاجتماعية التي يقدمها في برنامجه .

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أونا

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