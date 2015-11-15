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الصريطي لـ«ONA»: جنازة «طرابيك» عائلية.. والعزاء بالحامدية الثلاثاء

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الصريطي لـ«ONA»: جنازة «طرابيك» عائلية.. والعزاء بالحامدية الثلاثاء الصريطي لـ«ONA»: جنازة «طرابيك» عائلية.. والعزاء بالحامدية الثلاثاء

سعيد طرابيك

كتبت – نانيس البيلي

قال الفنان سامح الصريطي وكيل نقابة المهن التمثيلية، إن أسرة الفنان الراحل سعيد طرابيك قررت دفنه سريعًا خلال ساعة من الآن، حيث تجرى الآن عملية “تغسيل” جثمانه داخل مستشفى الأمل الذي توفي به، ومن المقرر تشييع جثمانه إلى مقابر العائلة بـ”طرب الغفير”.

وأضاف “الصريطي” في تصريح خاص لوكالة أنباء «أونا»، أن أسرة “طرابيك” قررت أن تكون الجنازة ومراسم الدفن مقتصرة على عائلته فقط دون تواجد وسائل الإعلام نظراً لحالة الحزن الذي يمون بها ، مشيراً إلى أن العزاء سيكون يوم الثلاثاء في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتوفي الفنان سعيد طرابيك، اليوم، عن عمر ناهز 74 عاما داخل إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية منذ عدة أيام أثناء تصوير دورة في أحد المسلسلات ونقل على إثرها إلى المستشفى.

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أونا