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الاثنين| «صاحبة السعادة» تستضيف عددًا من أجمل الأصوات الشبابية على «سي بي سي»

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الاثنين| «صاحبة السعادة» تستضيف عددًا من أجمل الأصوات الشبابية على «سي بي سي» الاثنين| «صاحبة السعادة» تستضيف عددًا من أجمل الأصوات الشبابية على «سي بي سي»

الفناة والإعلامية إسعاد يونس

كتبت : إنجي لطفي

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه على فضائية “سي بي سي”، عددًا من النجوم الشباب، وأجمل الأصوات الشابة، وذلك يومي ” الإثنين والثلاثاء “، في تمام  الساعة الـ 11 مساءً.

 ويحل كل من ” محمد العشري – محمد خلف  – أحمد العتباني - أحمد الهاشمي - والمايسترو أحمد حسن - أمينة حسن - حسن المستكاوي - الدكتورة نهلة مطر- رامي رفعت -  ريم عز الدين - علي الألفي “، وذلك وسط العديد من الأغنيات التي يطربها الشباب في الحلقة، والألحان الجديدة التي تم تطويرها من بعضهم، لأنهم يقومون بما يؤمنون به، ويحاولون دون انتظار عائد مادي أو شهرة، بل يطربون ويلحنون  للفن ولأجل الفن، خاصةً وأن بها الكثير من الكنوز غير معروفة.

 وتعرض الحلقة ألحانًا عظيمة، تم توزيعها بشكلٍ جديد أوركسترالي، بهدف تطور الموسيقى العربية التي أصبحت تعتمد على الكلمات أكثر من اللحن الجيد، لتعرض الحلقة مشروع “عشي الموسيقي” مع مجموعة من أحلى المطربين، وأجمل الأصوات الشابة، ومنهم من استضافه البرنامج من قبل، وآخرين يقفون لأول مرة على مسرح البرنامج.

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