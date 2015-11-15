الأحد| «القفاص» يستضيف 4 مرشحين للحديث عن دوائرهم الانتخابية بـ«البرلمان»

يستضيف اليوم “الأحد”، برنامج ” البرلمان “، المذاع على فضائية ” أون تي في ” “إسلام الغازولي”، مرشح المصريين الأحرار بدائرة بمصر الجديدة، و”حشمت فهمي”، مرشح المصريين الأحرار بحدائق القبة، و” صفي الدين دراج “، مرشح المصريين الأحرار في دسوق بكفر الشيخ، و” أحمد عبدالموجود “، مرشح المصريين الأحرار بروض الفرج.

ويتكون البرنامج من عدة فقرات رئيسية، منها ” برلمان زمان”، والذي يعرض الاستجوابات التي كانت تقدم في برلمانات مصر السابقة، وفقرة “مهازل البرلمان”، والتي تذكر المشاهدين بما كان يحدث في برلمانات ما قبل الثورة، وبرلمان الإخوان المنحل، وفقرة بعنوان “طلب إحاطة”، وتُعرض فيها مشاكل المواطنين.

ويقدم البرنامج الكاتب الصحفي نصر القفاص، رئاسة تحرير هاني بدرالدين، ويُذاع يوميًا من الأحد إلى الأربعاء في تمام الساعة الـ 10 مساءًا.