«صبحي» يسخر من التعليم والقمامة في «أعزائي المشاهدين»

كتبت: إنجي لطفي

سخر الفنان والإعلامي محمد صبحي، من أزمة القمامة، والتعليم في مصر، ببرنامجه “أعزائي المشاهدين.. مفيش مشكلة خالص”، الذي يقدمه على شاشة “سي بي سي”، حيث مثل مشهدًا ساخرًا كأنه شخص يتصل بصديقه، ويعطيه عنوان منزله، ويصف له منزله الذي أمام أكوام القمامة المتواجدة أمام مدرسة تحمل شعار “مدرستي جميلة ونظيفة ومتطورة”، حتى يسقط صديقه في بالوعة صرف صحي أمام المدرسة.

وسأل ” صبحي”، بطريقة ساخرة عددًا من الجمهور في بعض المعلومات العامة، حيث أجاب الغالبية إجابات خاطئة، مثل السؤال الذي وجهه لإحدى الفتيات الحاضرين للحلقة ”أمريكا في أي قارة.. أستراليا ولا كندا؟ “، لتجيب “أستراليا”، وسط ضحك الجمهور على الإجابة الخاطئة، وسخرية محمد صبحي من الإجابة.

وأكد صبحي :” على أن التعليم الآن أصبح بلا ماء ولا هواء، بعد أن كان هو الماء والهواء، والتعليم الآن في مصر بيكش، والديناصور أصبح برص، ووزراء التعليم منذ 60 سنة يتحدثون عن نفس الأزمات، لتصبح هناك كلمات تقال من وزراء التعليم مكررة، وهي استراتيجية وخطة ونبدأ من حيث انتهى الآخرين”.

وأوضح أن :” التعليم مشكلة المجتمع كله، وجعلنا لا نبطل فتي في أي موضوع، والآن يعلمون الطلبة أن موضوع التعبير يُقاس بالشبر، وليس بالمعلومات “.

وقدم ”صبحي”، مسرحية بمشاركة عددٍ من النجوم، حول حال التعليم والدروس الخصوصية بمصر، وحملت اسم “من أعمالكم سلط عليكم”، كشف فيها عن جشع بعض المدرسين الخصوصيين، وطريقة تعليمهم للطلاب، وغلو أسعارهم نتيجة استغلالهم الأهالي، بالإضافة لتواطيء الأهل في هذه القضية بهدف دخول الأبناء كليات قمة، بغض النظر عن تعليمهم الحقيقي.