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أقل درجة حرارة شهدتها الدولة اليوم 10.5 مئوية

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أقل درجة حرارة شهدتها الدولة اليوم 10.5 مئوية أقل درجة حرارة شهدتها الدولة اليوم 10.5 مئوية

ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل على حسابه في تويتر أن أقل درجة حرارة شهدتها الدولة اليوم هي 10.5 مئوية على جبل مبرح في رأس الخيمة.

وأكد المركز على إستمرار نشاط الرياح واضطراب موج البحر في الخليج العربي وشمال بحر عمان ومضيق هرمز. كما تشير صورة من صور الأقمار الأصطناعية إلى تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية.

ووفقاً للمركز يكون الطقس اليوم غائما جزئيا عًلى بعض المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، قد تكون مثيرة للغبار ولبعض الأتربة على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعضالمناطق الداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.، والبحر مضطرب إلى شديد الأضطراب في الخليج العربي يصبح متوسط ليلا ومضطرب أحيانا في بحر عمان.
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