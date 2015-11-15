محمد بن راشد يكرم 44 شخصية إماراتية من مبادرة أوائل الإمارات

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صباح اليوم الأحد 44 شخصية خلال حفل تكريم أوائل الإمارات 2015 في دورته الثانية.

وفيما يلي نستعرض أسماء الفائزين:



> عفراء سعيد الفلاسي أول قائدة لمدرسة عسكرية للإناث

> محمد الهاشمي أول مخترع لنظام تشغيل المحركات باستخدام طاقة المجال الكهرومغناطيسي

> سهيل سالم أول لاعب كرة قدم يسجل هدف دولي

> محمد_بن_راشد يكرم مهرة بنت ماجد القاسمي أول مديرة مدرسة

> عبدالله درويش أول مخرج تلفزيوني

> المرحوم أحمد بن محمد بو رحيمة أول مدير مدرسة نظامية

> شيخة مبارك سيف الناخي أول كاتبة قصة

> راشد علي عبدالرحمن أول من يحصل على الماجستير والدكتوراه في مجال رياضة ذوي الإعاقة

> جميلة السويدي أول فيزيائية في مجال الفيزياء الطبية، تخصص الطاقة النووية – الذرية

> عبدالرحمن الحساوي أول مدرس تربية رياضية

> عادل عبد الله موسى المروي أول طبيب متخصص في جراحة المخ والأعصاب

> مهرة بنت ماجد القاسمي أول مديرة مدرسة

> عبدالرحمن حوكل أول معلق رياضي

> المرحوم محمد علي عبدالله عبدولي أول قاضي في المحاكم الاتحادية

> فاطمة خليفة عمير مطر العنزي أول مهندسة طيران

> سالم سعيد سالم كبيش أول وكيل نيابة

> فيصل المرزوقي أول مخترع لتقنية تحلية المياه بالاعتماد على تكنولوجيا النانو

> المرحوم فضيلة الشيخ محمد بن علي المحمود مؤسس أول مدرسة للتعليم النظامي

> سعيد أحمد سعيد أول من يحصل على بطولة عالمية في الشطرنج

> أحمد الحداد أول من يقدم دراسة متخصصة في مجال فحص الخطوط والتوقيعات باللغة العربية لغرض البحث الجنائي

> زينب كاظم، أول طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة

> أحمد الشامسي أول طيار يقود طائرة إيرباص وبوينغ

> مريم المطروشي أول من تحصل على ميدالية فضية في الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر

> أحمد عبيد المنصوري أول مذيع

> فاطمة الكعبي أصغر مخترعة

> المرحوم حمد خليفة بوشهاب أول من وثق الشعر النبطي

> خالدة خماس وزوجها عبد الباسط مرداس أول من أسسا جمعية إنسانية للثلاسيميا

> عبدالرحمن سلطان الشرهان أول عميد كلية

> د. محمد العلماء أول جراح تمكن من زرع جهاز مراقبة وقياس ضغط المخ عبر مستقبل لاسلكي

> عبدالوهاب الديواني أول قبطان بحري

> سالم إبراهيم محمد بن درويش النعيمي أول معلم في التعليم النظامي

> المرحوم عقيد ركن طيار أحمد الهاملي أول طيار مقاتل

> فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني يساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة

> حصة لوتاه أول مخرجة تلفزيونية

> علي بوجسيم أول حكم كرة قدم إماراتي عالمي

> عبدالله البريكي اول من يعمل في برمجة و تشغيل آليات التصنيع الدقيق

> عالية الكعبي أول وكيلة نيابة

> جمعة الماجد مؤسس اول مركز اماراتي عالمي لترميم المخطوطات

> بدور القاسمي أول عربية تنتخب لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين

> معالي أحمد خليفة السويدي أول وزير خارجية وهو اول من ألقى بيان الاتحاد

سعيد بن سرور أول من ينال لقب أفضل مدرب عالمي لسباقات الخيل

> مريم يوسف العوضي أول صحفية

> رشيد الحمادي أول من يحصل على درجة الدكتوراه بمجال التشريح البشري وبيولوجيا الخلية

> عبير زيد الشحي أول مترجمة إشارة

> أحمد مختار أحمد أول معلم كـفـيف