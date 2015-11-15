محمد بن راشد يستقبل حاكم ولاية فرجينيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - في مجلس مدينة جميرا في دبي اليوم السيد تيري ماكوليف حاكم ولاية فرجينيا الأميركية.

واستعرض سموه والضيف - بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية على مختلف الصعد لاسيما لجهة التبادل التجاري والاستثماري بينهما..وتأكيد دور رجال الأعمال في البلدين في تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين وزيادة حجم الاستثمارات مما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين وخدمة مصالحهما المشتركة.

كما تبادل سموه وحاكم ولاية فرجينيا .. الحديث حول عدد من المواضيع التجارية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والقواسم المشتركة بين مدينة دبي وولاية فرجينيا التي بإمكانها تأسيس شراكة استثمارية وتجارية بين الجانبين.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة و معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة اللواء محمد أحمد القمزي و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.